Chile asegura que variar su juego ante Bolivia en La Paz no funcionará

"Variar nuestra forma no es conveniente. Nos pasó en Quito, ante Ecuador, que jugamos con cuatro volantes, y no tuvimos una forma de juego. Estábamos perdidos, y a la hora de defender no sabíamos a quién agarrar", señaló Marcelo Díaz, de la selección chilena .

El volante que junto a Esteban Paredes, ofrecieron una rueda de prensa en la norteña Calama, ciudad donde se encuentran los jugadores para habituarse a la altitud de la capital boliviana, recalcó que Chile es de ir a presionar "y cuando te cambian el sistema y no lo practicas, es complicado. Esperamos entrenar en estos días y ver como vamos a jugar. Lo decidirá el entrenador y nos acomodaremos a lo que él quiera. Con el esquema que utilicemos, nos jugaremos la vida. No sirve otro resultado que no sea ganar", complementó Díaz en esa ciudad situada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en pleno desierto de Atacama.

"Sabemos lo fuertes que somos como grupo y lo hemos demostrado. Espero que el martes podamos ser ese grupo fuerte para ganar". Díaz aclaró que Chile no debe estar dependiendo de otros resultados. En todo caso, reconoció que no hay que ser muy optimistas y menos pensar que el partido "esta ganado ante de jugarlo".

Recordó que es complicado ganar en La Paz, donde las mejores selecciones del mundo tienen problemas con la altura. "Debemos estar muy atentos, motivados y concentrados en todo momento, porque será un partido vital para nosotros y, además, Bolivia no se juega nada y querrán ganarnos porque están en su casa".

Ambos jugadores enfatizaron que los tres puntos que se juegan en La Paz, pueden significar su paso al Mundial sin grandes sobresaltos. Este domingo los pupilos de Juan Antonio Pizzi tendrán un nuevo entrenamiento vespertino y mañana lunes el estratega ofrecerá una rueda de prensa en esa ciudad, situada a 1.564 kilómetros al norte de Santiago.

El pasado jueves, Paraguay goleó a un Chile irreconocible por 0-3 en Santiago y claudicó ante un conjunto paraguayo que, sin grandes ostentaciones, fue generosamente superior durante todo el compromiso. Chile sigue en zona de clasificación con 23 puntos, pero ha complicado sus opciones de certificar el pase en la jornada del martes, oportunidad en la que tendrá que jugar a 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar.

El partido entre Bolivia y Chile se jugará el martes, desde las 3:00 p..m, en el Estadio "Hernando Siles" de La Paz, lugar hasta llegará la selección austral directamente desde Calama.

