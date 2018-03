España definió sus convocados para los amistosos frente Alemania y Argentina

El regreso nueve meses después del delantero del Atlético de Madrid Diego Costa en lugar de Álvaro Morata y la llamada por primera vez de Marcos Alonso, Dani Parejo y Rodri, son las principales novedades en la selección española para los amistosos contra Alemania y Argentina.

La primera lista del 2018 y la última antes de la definitiva de Lopetegui para el Mundial de Rusia, cuenta con las baja por lesión de Sergio Busquets y descartes como Álvaro Morata para disputar dos amistosos de enjundia ante potentes selecciones como Alemania, vigente campeona del mundo en Düsseldorf el 23 de marzo, y Argentina, subcampeona mundial en el Wanda Metropolitano el 27 del mismo mes.



Son novedades respecto a la última convocatoria de noviembre de 2017, la vuelta de Dani Carvajal, César Azpilicueta, Koke Resurrección, Lucas Vázquez y Diego Costa, más la primera citación de Marcos Alonso, Dani Parejo y Rodri Hernández-Cascante. En el capítulo de ausencias hasta nueve jugadores se caen respecto a la última convocatoria de Lopetegui, con Álvaro Morata como principal centro de atención.



En defensa no están Marc Bartra ni Alberto Moreno; en el centro del campo se cae por lesión Sergio Busquets y por decisión técnica Asier Illarramendi; y en la delantera no estarán Morata, Luis Alberto Romero, Jesús Joaquín Fernández "Suso" ni Jose Callejón. De la misma manera descarta el seleccionador a Víctor Machín "Vitolo", que dejó de acudir a la selección en su etapa en la UD Las Palmas y su pase al Atlético de Madrid no ha cambiado su situación.



La selección española se concentrará en la residencia de La Ciudad del Fútbol en la noche del lunes 19 de marzo donde se entrenará martes y miércoles antes de viajar a Alemania el jueves para el primero de los amistosos. Los 24 citados por Lopetegui son los siguientes:



Porteros: Kepa Arrizabalaga (Athletic Club), Pepe Reina (Nápoles/ITA), David de Gea (ESP/Manchester United).



Defensas: César Azpilicueta (Chelsea/ING), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué, Jordi Alba (Barcelona), Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid), Marcos Alonso (Chelsea/ING).



Centrocampistas: Dani Parejo (Valencia), Rodri Hernández (Villarreal), Andrés Iniesta (Barcelona), Koke Resurrección, Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (Bayern Múnich/ALE), David Silva (Manchester City/ING), Marco Asensio, Isco Alarcón (Real Madrid).



Delanteros: Lucas Vázquez (Real Madrid), Diego Costa (Atlético de Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta).



EFE