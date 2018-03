Cristiano, Messi y figuras mundiales llegan pletóricos a la fecha Fifa

El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Leo Messi y un ramillete de jugadores de primer nivel que ansían brillar en el Mundial llegan pletóricos al parón de selecciones, que dispondrán prácticamente del penúltimo ensayo antes de presentarse en Rusia 2018.

Las dos grandes referencias del fútbol moderno, Cristiano Ronaldo y Messi, avecinan un cerrado duelo por el galardón de máximo artillero en LaLiga española a la vista de la progresión del delantero luso del Real Madrid.



Ante el Girona, en un partido enloquecido, dio un salto adelante con un póker que le situó, con 22 dianas, a tres de Leo Messi, que había cerrado pocas horas antes la victoria del líder Barcelona ante el Athletic.



Cristiano adelantó incluso al uruguayo Luis Suárez, que no jugó en el Camp Nou por lesión. El portugués se verá las caras los próximos días con el egipcio Mohamed Salah, el delantero del Liverpool que logró otro póker ante el Watford y se sitúa en cabeza de la carrera por la Bota de Oro europea, con 28 goles.



Portugal y Egipto se enfrentarán el viernes en Zúrich en una auténtica prueba de fuego para el cuadro que dirige el argentino Héctor Cúper y un buen ensayo para las 'quinas', que el lunes jugarán todo un clásico ante Holanda, en Ginebra.



Messi sigue pletórico mientras se acerca el gran reto de su carrera, poder coronarse por fin con su selección. El azulgrana tratará de extender a la Albiceleste su estado de gracia. La escuadra de Jorge Sampaoli, a cuya puerta sigue llamando el interista Mauro Icardi después de sumarse a la 'moda' del póker este fin de semana -ante el Sampdoria-, tiene dos grandes compromisos, ante Italia el viernes y España el martes.



Lucas Vázquez, uno de los retornos en la lista de Julen Lopetegui, demostró su buen momento de forma con gol añadido ante el Girona, y Rodrigo Moreno, cada vez más cerca de sacarse el pasaporte mundialista, encarriló el triunfo del Valencia. Álvaro Morata y Pedro Rodríguez no abandonan la pelea. Ambos fueron los artífices de la clasificación del Chelsea para las semifinales de la Copa inglesa.



Antoine Griezmann no pudo saborear la victoria con su Atlético de Madrid, al que adelantó en Villarreal al transformar un polémico penalti cometido sobre él mismo. El atacante rojiblanco tiene con su selección los interesantes compromisos ante Colombia y la anfitriona del Mundial, Rusia.



Willian Jose estrenó la convocatoria de Tité con la Canarinha con gol frente al Getafe, pero tampoco le valió para saborear el triunfo. Ahora, tratará de ganarse una plaza en el Mundial en los choques ante Rusia y Alemania. Su compatriota Dani Alves y el argentino Ángel di María firmaron la victoria del París Saint Germain, líder de la liga francesa, en Niza, el uruguayo Christian Stuani está firmando su mejor campaña en España, como demostró con un nuevo doblete, esta vez en el mismísimo Santiago Bernabéu, antes de su viaje a China.



Los mexicanos Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Miguel Layún reclamaron también su protagonismo goleador; el danés Christian Eriksen sigue dispuesto a ser una de las grandes revelaciones y de momento es factor de desequilibrio en el Tottenham -doblete en el acceso a las semifinales coperas-; Romelu Lukaku, '9' del Manchester United tratará de ser el estilete de una Bélgica que quiere de una vez dar el salto definitivo a la gloria; y Timo Werner, autor del triunfo del RB Leipzig sobre el Bayern Múnich, pide paso con fuerza para una 'Mannschaft', defensora del título, que se probará ante España y Brasil.