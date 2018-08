El cruce entre Crespo y Bielsa 20 años después: una herida que no sana

Marcelo Bielsa fue el entrenador de Hernán Crespo en una de las mejores Selecciones de Argentina que se recuerden.

Sin embargo, el DT pasó a la historia por prescindir de uno de los mejores 9 del mundo, Crespo o Gabriel Batistuta, cada que la albiceleste salía al campo. No podían jugar juntos, decía. La eliminación prematura del Mundial de Corea y Japón 2002, a donde llegó como la favorita al título, demostraría que estaba equivocado.



Pues ahora, casi 20 años después, el propio DT, que ahora dirige al Ledds en Inglaterra, ha vuelto a abrir la herida: "A mí me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo. Que era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos, cuando él estaba madurando y, en un segundo momento, cuando él ya había madurado. Cuando él estaba madurando, yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro, pero le estaba mintiendo. Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera", dijo el entrenador en una rueda de prensa.



"Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, yo le dije 'qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que eras antes'. Él pensó: 'cómo si usted me había dicho antes que yo estaba consolidado. Entonces, usted me engañó. Usted antes me dijo que yo era sólido y usted no pensaba que yo era sólido. No me lo perdonó nunca eso. Y con mucha razón... Todo esto lo cuento no para contárselo a ustedes, sino para pedirle disculpas públicas a él, porque sé que lo defraudé", añadió Bielsa.



Pues ahora Hernán Crespo ha decidido responderle en una sentida carta publicada en sus redes sociales: ""Cuando uno habla corre el riesgo de que la bronca lo empuje a decir alguna palabra injusta. Pensar, reescribir, da tiempo para reflexionar. Aun cuando eso no cambia lo que yo sentí: fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted. La tristeza fue tan grande como la estima que yo le tenía".





Carta Abierta a Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/FL0kYnMBpD — Hernan Crespo (@Crespo) August 24, 2018

Aunque Crespo asegura que perdona a Bielsa por todo, deja en el aire frases que dan la idea de que la herida está todavía muy lejos de cerrarse: "Lamento que no lo hayamos hablado personalmente, ni siquiera por teléfono. Pero nunca es tarde. Usted era y es lo suficientemente inteligente como para saber que un jugador no mejora su nivel por una mentira. Si pasara, ese futbolista sería más tonto que inmaduro".