"Me siento preparado para dirigir a Argentina": Jorge Almiron

Después del fracaso en el Mundial de Rusia y la salida de Jorge Sampaoli como entrenador de la selección Argentina, diferentes nombres suenan para dirigir a la Albiceleste en miras a la Copa América Brasil 2019 y las eliminatorias a Catar 2022. Uno de los nuevos postulados es Jorge Almiron, quien actualmente es técnico de Atlético Nacional, pero el pasado viernes manifestó estar preparado para ocupar el importante cargo.

El argentino, quien se encuentra en Estados Unidos finalizando la pretemporada con el equipo antioqueño, manifestó que “obviamente me siento preparado, pero de ahí a tomar la Selección... Sería un privilegio, pero dependerá de la visión de todos y que se pueda sostener un proceso”, recalcó Almiron, en una entrevista a Super Deportivo de la Radio Villa Trinidad del país gaucho.

Con nombres como Diego Simeone, Ricardo Gareca, Mauricio Pochettino o Matías Almeyda, continúan las especulaciones sobre el futuro conductor de la Albiceleste, a las que ahora se les suma el interés de Almiron, “es un privilegio que aparezca mi nombre, a cualquier entrenador le gustaría tener esta posibilidad”, sostuvo el tres veces campeón con el Club Atlético Lanús, sobre la posibilidad de llegar a entrenar el equipo de Lionel Messi y Sergio Agüero.



Finalmente Almiron, quien poco a poco ha hecho méritos para ser tenido en cuenta en la selección, aseguró que por el momento no ha habido contacto alguno con la Asociación del Fútbol Argentino "son especulaciones y no hay nada concreto". "Veo muchos nombres y alternativas y que algunas son importantes. Yo sigo enfocado en mí día a día. No lo tomo con mucha seriedad", agregó el entrenador, quien por ahora se prepara con Nacional, para el debut en la Liga II-2018 y la reanudación de la Copa Libertadores.