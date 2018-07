Osorio volvió a dejar abierta la posibilidad de dirigir a Colombia

El actual seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, reconoció que le llama la atención poder dirigir a Colombia y además dio su opinión de lo que podría hacerse para que sigan saliendo jugadores importantes desde las categorías de base.



Enfatizó que en las próximas horas debe resolver su continuidad o no con los directivos aztecas, con quienes tiene un gran agradecimiento: “Primero que todo y en un proceso cronológico, este fin de semana tenemos que darle una definitiva a nuestros jefes en México, como siempre lo he expresado, estamos eternamente agradecidos con la Federación Mexicana de Fútbol por la oportunidad que nos dio”.



“Ahora, como colombiano nunca ha sido un secreto para nadie que llegar a la Selección ha sido, al principio un sueño, después le pusimos un proceso y se convirtió en un objetivo de profesional, obviamente que como cualquier otro mánager, cualquier otro técnico colombiano la posibilidad de dirigir a una gran Selección colombiana es inevitable, y colombiano obviamente por el amor que le tengo al país sería extraordinario. Entonces creo que lo prudente es entre hoy y mañana, por tardar el fin de semana, seguramente que van a saber todos la decisión nuestra y a partir de allí obviamente que ya será la decisión de otras personas”.



La declaración la dio el estratega risaraldense este mediodía a su llegada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, a donde llegó como invitado a un partido de carácter social a beneficio de la Fundación Asodisvalle –que protege a niños en condición de discapacidad- a disputarse este sábado (5:00 p.m.) en el Estadio Pascual Guerrero, con presencia de algunos integrantes del combinado nacional y un equipo mezclado entre jugadores del Deportivo Cali y ex futbolistas.



De igual forma, se refirió al momento de nuestro balompié local: “El fútbol colombiano, a pesar de la manera de trabajar y como consecuencia de la misma, siempre ha producido, produce y segurá produciendo grandes jugadores, creo que el futuro va a depender, primero, de traer mejores entrenadores a categoría básicas, me refiero a edades de 15-17 años; segundo, la competencia que le pueda dar la Federación a diferentes selecciones para que compitan dentro de esa edad, y tercero, en la medida en que se mejore la competencia en la Liga colombiana, el balompié criollo va a seguir produciendo jugadores de élite”.



“Estamos acá para acompañar a Jeison (Aristizábal) en una obra social en la que hemos creído hace mucho tiempo y esta es la sido la gran oportunidad de contribuir al fútbol con la gente del fútbol que nos va acompañar. Consideramos que el fútbol debe aportarle más a la sociedad, creo que con este tipo de eventos queda reflejada la intención de la gente del fútbol de ayudarle a personas tal vez con más necesidades”.



Sobre su balance en Rusia 2018, afirmó: “el Mundial nos dejó muchas reflexiones, primero, la idea de juego se siempre uno jugar por el amor a ganar y no por el temor a perder, creo que eso es decisión del líder, del que dirige, y creo que la Selección mexicana mostró esa capacidad de jugar de igual a igual, haberle ganado a Alemania en el primer partido fue extraordinario, igual haberle jugado cara a cara a Brasil, otra potencia mundial, es muy elogiable, obviamente que al final y lo sabemos los que estamos en el fútbol, aunque mucho se decide en el tercio medio, al final lo que decide los partidos es lo que pasa en el tercio ofensivo de cada equipo; y de pronto por ahí pienso que pudimos hacerlo mucho mejor ante Brasil” .



Agregó que “hay muchas reflexiones, en un torneo tan corto, sobre todo entre el segundo y tercer partido, en el caso concreto de México, el juego ante Corea en Rostoc, y el partido ante Suecia en Ekaterimburgo.., fueron cuatro días únicamente y esos dos días fueron de viaje, entonces creo que una de las grandes enseñanzas es que aparte de tener un equipo atlético, un departamento médico muy competente que trabaje en la recuperación y creo que en ese aspecto México mostró que está a la vanguardia o fue uno de los departamentos médicos mejor conformados, con quiroprácticos, fisioterapeutas, masajistas, entrenador del sueño, genetista, nutrióloga; se hizo una muy buena labor, seguramente que la ciencia le seguirá aportando mucho al fútbol y a la preparación de cada juego”.



Sobre los jugadores que estarán este sábado dijo: “Tuve la oportunidad de hablar con Óscar (Murillo) y Dávinson (Sánchez), quienes no pueden estar, pero creo que es importante que los jugadores colombianos representativos apoyen, aporten, de los antes, los de ahora y los del futuro a la sociedad colombiana”.



Acerca del VAR sostuvo: “Para situaciones cruciales y marginales es importante, seguirá siendo un tema de debate, porque al final, y tal vez esa es una de las partes más lindas del juego, el fútbol es muy objetivo, entonces el caso de una mano dentro del área depende de si la pelota rebota o primero le pega en el muslo y después en la mano, o si es una mano directa, etc. Creo que al final se le da privilegio, a la honestidad; un dato concreto que me parece que invita a la reflexión es el número de goles con pelota detenida. En el Mundial de Brasil fue casi entre el 36% y el 40%, ahora subió al 43%, y seguramente una de las razones es que ahora dentro del área los jugadores se agarran menos, se cuidan más para evitar tanto contacto, porque se puede revisar el VAR y llegar a conclusiones nefastas para el infractor, y creo que en ese aspecto ha contribuido”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces