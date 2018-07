Argentina ‘abre el paraguas’ y no se compromete con títulos

Ni la Copa América de Brasil-2019 ni el Mundial de Catar-2022, el objetivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está en el Mundial de 2026, afirmó este viernes su presidente, Claudio Tapia.

"No tenemos que apurarnos, no tenemos urgencia. Si nosotros somos conscientes de que el año que viene no vamos a salir campeones en Brasil, entonces para qué apurarse", declaró Tapia en una entrevista que publica este viernes en el diario El Clarín.



"Nuestro futuro no está en la próxima Copa América o en el Mundial de Catar, yo creo que está en el Mundial 2026", sentenció. Al ser consultado por el sucesor de Jorge Sampaoli, Tapia remarcó que primero hay que aprobar el proyecto que necesita la selección argentina y después "ir en busca del técnico".



"A veces por apurarte cometés errores. Nosotros no vamos a cometer errores, necesitamos elegir bien", añadió. Además, recalcó que no puede repetirse la experiencia de conformar selecciones y cuerpos técnicos de urgencia para atender torneos pues así les costó "muchísimo clasificar", cuando no quedaban eliminados.



#Comunicado Tras la salida de Jorge Sampaoli, la AFA informa que al día de la fecha no se ha iniciado ningún tipo de gestión ni se ha dialogado con ningún entrenador. El próximo 31 de julio, en reunión de Comité Ejecutivo, la dirigencia evaluará los pasos a seguir. pic.twitter.com/qo492V2BWv — AFA (@afa) 18 de julio de 2018

Sobre el desempeño de Argentina en el Mundial de Rusia dijo que no fue bueno, que sufrió en lo personal, y admitió que le hubiera gustado ver en el banquillo de la selección al Sampaoli que vio dirigir al Sevilla.



"Para nosotros un buen Mundial era estar entre los cuatro primeros, nunca pensamos en terminar de esta manera. Lo sufrí porque podríamos haber tenido un mejor Mundial del que tuvimos", lamentó. Para justificar lo ocurrido, el dirigente opinó que hoy el fútbol "ha cambiado" y Argentina no se basta con Lionel Messi.



Creemos que somos los mejores del mundo porque tenemos al mejor jugador del mundo, pero el fútbol ha cambiado. Antes, los sudamericanos marcábamos diferencias con respecto a los europeos con la pelota parada y ahora no

Sobre el tema de la continuidad del jugador del capitán de la selección, Tapia sostuvo que: “A Messi hay que darle la tranquilidad de un proyecto para que pueda elegir si estar o no. Pero no tengo dudas de que siempre se quiere poner la camiseta argentina".