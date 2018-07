El equipo de Catar 2022 habría saboteado las candidaturas de rivales

Los promotores de la candidatura de Catar para el Mundial 2022 violaron las normas de la FIFA al llevar a cabo operaciones encubiertas a fin de sabotear a sus rivales, publica hoy el periódico británico "The Sunday Times".

El rotativo dice que ha tenido acceso a documentos del equipo catarí que demuestran que Doha contrató a una compañía de relaciones públicas y a ex agentes de la CIA estadounidense para que realizaran campañas de propaganda negativas sobre sus principales rivales, los Estados Unidos y Australia.



Las operaciones incluyeron, por ejemplo, reclutar a personas influyentes para que atacaran públicamente las candidaturas de sus propios países, para dar la impresión de que estas no tenían apoyo a nivel nacional -uno de los requisitos para acoger el Mundial-, explica el dominical.



"The Sunday Times" publicó anteriormente artículos que denunciaban la presunta corrupción de la candidatura de Catar, como los sobornos supuestamente realizados por el delegado catarí ante la Fifa, Mohamed bin Hammam, quien sin embargo resultó exonerado en una investigación auspiciada por el organismo.



El periódico considera que los documentos filtrados ahora implican directamente a la candidatura catarí en operaciones irregulares. En unas declaraciones recogidas por el rotativo, el Comité Supremo de Catar encargado del Mundial ha negado "todas y cada una de las alegaciones" planteadas por "The Sunday Times" y recuerda que colaboró con la investigación de la FIFA y cumplió "estrictamente" con la normativa del organismo.