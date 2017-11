En todas las direcciones dispara Burzaco, el 'ventilador' del FIFAGate

De todos los calibres son las acusaciones que se escuchan desde Estados Unidos, donde el argentino Alejandro Burzaco disparó contra directivos, exdirectivos, políticos y hasta medios de comunicación. La historia va, más o menos, así:

Burzaco, exCEO de la famosa empresa Torneos y Competencias, se convirtió en testigo de la fiscalía de Estados Unidos en un juicio por corrupción en el fútbol, léase ‘soplón’. Con tal de evitar la cárcel y problemas aún más graves con la justicia norteamericana, ha empezado esta semana una serie de declaraciones que enlodan a todo el mundo.

Al primero que apuntó fue al estado argentino, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien adquirió los derechos de transmisión del fútbol a través de Fútbol para todos. Burzaco dijo haber pagado entre 4 y 5 millones de dólares por coimas para hacerse a ese cotnrato a través de Pablo paladino y Jorge Delhon. Este último, al enterarse de que estaba involucrado, se habría suicidad.

Este miércoles, por ejemplo, dijo que el mexicano Grupo Televisa, Fox Sports y la brasileña Globo participaron del pago de 15 millones de dólares al ex vicepresidente de la FIFA Julio Grondona para ganar los derechos de los Mundiales 2026 y 2030.

Burzaco habló de los pagos de Torneos, Televisa y Globo a Grondona, quien presidió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por casi cuatro décadas hasta su muerte en 2014 y fue la mano derecha del mandamás de la FIFA Joseph Blatter.

Torneos y Competencias y Fox Sports, una división de Twenty-First Century Fox Inc, tenían la propiedad conjunta de la firma de marketing deportivo T&T Sports Marketing Ltd. Fox, Televisa y Globo no fueron acusadas por los fiscales en este caso.

Televisa negó cualquier falta. "En particular, Grupo Televisa de ninguna manera conocía ni toleró ningún soborno u otra conducta impropia", dijo Alejandro Olmos, portavoz de Televisa en un correo a Reuters.

Burzaco habló de coimas pagadas a dirigentes sudamericanos a cambio de que las empresas se quedaran con los derechos de transmisión, incluyendo desembolsos regulares por decenas de millones de dólares para torneos como la Copa América y la Copa Libertadores.

Burzaco agregó que se pagaron 4,5 millones de dólares en sobornos a Juan Ángel Napout, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Conmebol; 2,7 millones a José Maria Marin, quien lideraba la Confederación Brasileña de Fútbol; y 3,6 millones a Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol; para asegurarse los derechos. Agregó que su empresa y sus socios también le prometieron a los acusados pagos futuros por varios millones de dólares más.

De hecho, dos firmas de abogados de Nueva York dijeron que analizan si el grupo mexicano Televisa o sus directivos violaron leyes federales de valores de Estados Unidos. El primer efecto fue que, este miércoles, las acciones de Grupo Televisa en Nueva York se negociaban en 19.38 dólares, con una baja del 0.62 por ciento, mientras que en la bolsa mexicana ganaban un 0.28 por ciento, a 75.08 pesos.

Los dardos de Burzaco

Este miércoles, el cuestionado Burzaco dijo que pagó decenas de millones de dólares en sobornos para que su empresa adquiriera los derechos exclusivos de transmisión no solo de las copas sudamericanas, sino también de partidos de los Mundiales de 2026 y 2030.

Burzaco también declaro que les pagó sobornos por US$4,5 millones a Juan Angel Napout, un paraguayo que fue presidente del órgano máximo del fútbol sudamericano y US$2,7 millones a Jose Maria Marín, exdirector de la Confederación Brasileña de Fútbol y antiguo miembro del comité organizador de la FIFA para los Juegos Olímpicos.

Personas allegadas el caso hablaron también del colombiano Luis Bedoya, quien habría recibido mensualidades de 400 mil dólares hasta 2013 por intervenir en la adjudicación a TyC de los derechos de los torneos. De ese momento en adelante la cuota habría llegado a los 600 mil dólares.

Burzaco también hizo una grave denuncia contra Nicolás Leoz, quien sería uno de sus principales aliados y este miércoles habría sido afectado por la autorización de extradición de parte de un juez paraguayo: dijo que robó 5 millones de dólares de la FIFA, del dinero por esa entidad para indemnizar a Conmebol por el Club World Cup.

¿Amenazas de muerte?

El efecto de las delaciones del argentino Burzaco ante la justicia de Estados Unidos habría derivado en amenazas de muerte.

El propio testigo lo denunció: “Me llamó mi hermano”, que trabajaba en una agencia de la ley en Buenos Aires, dijo. “Me explicó que mi vida y mi seguridad corrían peligro. Se había enterado, por conocer de seguridad y el sistema de seguridad argentino, que la policía de la provincia de Buenos Aires habia recibido la orden de 'apagarme'". Cuando se le preguntó cómo entendía esa amenaza, Burzaco se ruborizó y la voz se le quebró: "Hacer todo lo posible para que no diga nada en Estados Unidos, incluso matarme".

En pleno recinto, la jueza ordenó que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga, investigado por corrupción en Estados Unidos dentro del FIFAGate, fuera puesto bajo arresto domiciliario luego de que los fiscales dijeran que hizo gestos amenazantes a Burzaco: le habría hecho señales de cortarle el cuello.

Es tan grave el calibre de sus denuncias, particularmente contra Julio Grondona, que el hijo de este, Humberto Grondona, dijo en Argentina: “Hay que entender a Burzaco. Allá le dicen 'hablá y te quito un año'. ¿Vos pensás que a Estados Unidos le importa Grondona? No, no le importa. Si está sobreseído. Les importa que les chorearon (robaron) el Mundial y le sacaron los derechos TV", dijo. Y añadió: “Me parece que en Sudamérica no puede caminar. Se quedará en Nueva York, pero no debe poder volver acá. A Alguno no le va a gustar que vuelva", sentenció.

Redacción Futbolred con EFE y Bloomberg