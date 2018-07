Héroes del Mundial de Rusia son favoritos a ganar el premio The Best

Los franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappe y Raphael Varane, el croata Luka Modric, los belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne, el inglés Harry Kane, el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el marroquí Mohamed Salah son los once nominados al premio The Best que otorga la FIFA a los jugadores más destacados del año.

La reciente victoria de Francia en el Mundial de Rusia ha hecho que la selección gala sea la más representada en las nominaciones, en las que brilla por su ausencia el brasileño Neymar.



Los protagonistas de la reciente cita rusa parten con ventaja, tras haber llevado a sus equipos y a sus países a la felicidad total. El segundo título en la historia de Francia, la primera final de Croacia, la mejor posición de Bélgica en los Mundiales y la ilusión de Inglaterra se destacaron en un torneo que brilló por su calidad.



Están, como es usual, Cristiano Ronaldo, campeón de la Champions con Real Madrid y flamante fichaje de Juventus, y Lionel Messi, de nuevo decepcionado en el Mundial con Argentina, pero campeón de Liga y Copa de España con Barcelona.



El astro del París St. Germain, Neymar, no destacó en Rusia. Condicionado por contratiempos físicos y una falta de puesta a punto evidente tras su larga lesión, no ofreció la frescura habitual de su fútbol. Ni fue determinante ni fue de su equipo el mejor. Además estuvo negado frente al gol.



Neymar será más recordado en Rusia por sus excéntricas caídas y sus continuas simulaciones que por el nivel de fútbol ofrecido sobre el césped. No fue el mejor de Brasil, que dejó el torneo sin poder, si quiera, alcanzar las semifinales.



El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo una velada crítica del brasileño en pleno Mundial, cuando dijo: "Neymar es un gran jugador, eso lo primero, un talento, pero me gustaría ver más sus habilidades futbolísticas en el futuro. Estoy convencido de que le veremos jugar mejor en el futuro".