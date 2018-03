'Viviré el Mundial como un panameño más': 'Bolillo' Gómez

El técnico de la selección panameña de fútbol, el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, manifestó este sábado a 'Efe' que ir con Panamá al Mundial Rusia 2018 es un "compromiso distinto" y que lo vive "como un panameño más" que soñó ver a su selección en el Mundial.



"Es un compromiso distinto para mí, lo tomó como panameño, porque es primera vez que Panamá va un Mundial y va a ir a conocer todo lo que es Mundial, con la responsabilidad de representar bien al país y ser muy dignos", comentó el estratega que se alista para su tercer mundial con selecciones distintas.



Matizó que "Panamá no tiene historia en los Mundiales de fútbol y vamos a enfrentar a rivales con mucha historia en el Mundial. La marea es alta. Nosotros manejamos mucho estrés en la eliminatoria y yo creo que aquí (en el Mundial) va ser más duro, más estrés y más tensión", indicó.



Sobre el trabajo de la selección panameña comentó: "Siempre estamos pendientes de los muchachos, que estén en buena condición física y mental, con mucha tranquilidad y preparados para este compromiso que es muy complicado para Panamá". Pero advirtió que Panamá "a quedar campeón no va al Mundial"



."Nosotros vamos a abrir la brecha. Hay mucha gente que tiene que bajarse un poquito porque anda medio agrandada. Panamá irá al Mundial a tratar de jugar bien al fútbol. Todo técnico y jugador de fútbol cuando sale a la cancha quiere ganar", sentenció.



Agregó que hay quienes quieren equiparar al equipo panameño con las infraestructuras, historia y experiencia que tiene Bélgica, Inglaterra y Túnez. Para Gómez, pocas son las selecciones que llegan al Mundial a decir que van a ganarlo, entre esas Argentina, por el simple hecho de tener a Lionel Messi en su plantilla.



"Es un Mundial con muchos equipos buenos como el francés, Alemania, Argentina que tiene a Messi... equipo donde este Messi hay que ponerlo como candidato, Brasil otra vez está jugando como brasileño, España, entre otros. Será un Mundial muy lindo", señaló.



Panamá, la selección en promedio más longeva que asiste a este Mundial, se medirá a dos generaciones de oro, Bélgica e Inglaterra, aunque para "Bolillo" eso no le mata el sueño y señaló que el fútbol no es de "viejos", "buenos" o "malos".



"El fútbol es de buenos jugadores de fútbol, no es de viejos ni de jóvenes. Panamá es un equipo de muchos jóvenes, póngale que seis son jugadores de edad de los 23, entonces no es un equipo viejo", señaló.



Confesó que el partido del 10 de octubre de 2017, donde Panamá clasificó al Mundial derrotando a Costa Rica 2-1 y de paso eliminó a Estados Unidos, no le gustó, aunque no ha sido el peor de la Roja centroamericana camino a Rusia 2018. "Ese partido no me gustó, no me gustó el primer tiempo. Panamá no había aprendido bien la lección para dar el paso de jerarquía para ir a un Mundial.



El segundo tiempo lo veo y estaban diferentes, mostraban carácter y personalidad de que querían ir al Mundial", expresó. Gómez, quien fue tentado en su momento por otras selecciones, no descarta estar en el banquillo de la selección panameña hasta el Mundial de Catar 2022. "Yo hasta ahora no he tomado la decisión", señaló, dejando claro que Panamá tiene el relevo generacional para afrontar la próxima eliminatoria.



"Ese relevo generacional ya está hecho, si mañana comienza la eliminatoria Panamá tiene equipo formado, fogueado, inclusive en partidos en Europa, Copa América y Copa Oro. En estos cuatro años trabajamos el equipo de la eliminatoria y el del futuro", señaló.



El estratega colombiano manifestó que el peor día en la eliminatoria fue en el partido contra Honduras, por encima de la goleada 4-0 que le propinó Estados Unidos. "Contra Honduras en Panamá fue mi peor momento en las eliminatorias.



Por encima de la goleada de Estados Unidos que fue un primer tiempo malo donde me equivoque y nos equivocamos", dijo. "Bolillo" aprobó los cambios que se están dando en el fútbol, entre esos el videoarbitraje (VAR por sus siglas en ingles) y que fue ratificado recientemente por la FIFA. "Todo es para mejorar y para ser mas justo el deporte", comentó.



EFE