Japón no pudo progresar en la fecha Fifa: perdió 2-1 con Ucrania

Cuatro días después de salvar al final un empate frente a Mali, Japón cedió contra Ucrania en su segundo partido amistoso de preparación, disputado en Bélgica, para el Mundial de Rusia 2018.

Rivales en el grupo H mundialista de Colombia, Senegal y Polonia, los nipones extendieron su racha a tres partidos sin vencer contra otro equipo que no estará en Rusia como el del mítico Andrey Shevchenko.



En esta ocasión, tras verse por detrás en el marcador con un autogol de Naomichi Ueda (m.21), tuvo el acierto de igualar antes del descanso al rematar Tomoaki Makino un centro del getafense Gaku Shibasaki. En cambio en la segunda mitad no pudo culminar su reacción y cayó con un tanto a los 69 minutos de Oleksandr Karavayev, que aprovechó un envío de Yevhen Konoplyanka.



Trató Japón de devolver el equilibrio al encuentro. Presionó y se aproximó con peligro al área ucraniana, pero no pudo batir al arquero Andriy Pyatov. El cuadro asiático dejó muchas dudas en su último ciclo previo a la entrega del prelistado de 35 jugadores para la Copa del Mundo.



Síntesis



Japón: Kawashima; Sakai, Makino (Ugajin, m.63), Ueda, Nagatomo; Hasebe (Misao, m.82), Yamaguchi; Honda (Kubo, m.65), Shibasaki, Haraguchi (Usami, m.88); y Sugimoto (Kobayashi, m.57).



Ucrania: Pyatov; Butko (Karavaev, m.62), Ordets, Rakitskiy, Sobol (Matviyenko, m.62); Stepanenko, Marlos (Patryak, m.90), Zinchenko (Rotan, m.81), Malinovskiy (Buyalsky, m.62), Konoplyanka (Tsigankov, m.81); y Besedin.



Goles: 0-1, M.21: Ueda, en propia meta. 1-1, M.41: Makino. 1-2, M.69: Karavaev.



Árbitro: Bart Vertenten. Amonestó a los japoneses Ueda y Haraguchi, y a los ucranianos Sobol y Stepanenko.



Incidencias: Partido internacional amistoso disputado en el estadio Maurice Dufrasne, de Lieja.



EFE