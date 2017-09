Jesús Valenzuela, el inexperto árbitro que pitará Colombia vs. Brasil

El venezolano Jesús Valenzuela, dirigirá el compromiso de este martes entre Colombia y Brasil, que se disputará en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y que es correspondiente a la decimosexta jornada de las Eliminatorias suramericanas a Rusia-2018.

Valenzuela, de 34 años, 4 de ellos como árbitro Fifa, basa su experiencia en el ámbito internacional en un par de Torneos Suramericanos Sub-20, Copa Libertadores y Copa Suramericana, además de la liga local en su país. A nivel de Selecciones mayores, recién está teniendo sus primeros partidos.

El 29 de marzo de 2016 debutó en la actual Eliminatoria; estuvo en Córdoba dirigiendo un partido que Argentina le ganó a Bolivia (2-0), amonestó a dos jugadores y sancionó un dudoso penalti a favor del combinado argentino. Este hasta ahora ha sido su único juego.

A Colombia y Brasil les ha dirigido únicamente en la categoría Sub-20 en el Suramericano de Ecuador en enero de este año, a los nacionales frente a Chile que le ganaron 1-0, y a la selección ‘carioca’ también contra los ‘australes’ donde empataron 0-0.

Jesús Valenzuela nació en el estado de Portuguesa y es un árbitro nuevo, con poca experiencia y recorrido en el ámbito suramericano e internacional.

En el crucial juego contra Brasil, la Comisión de Árbitros de la Conmebol ‘se despabiló’ al nombrar a un juez inexperto, este partido necesitaba un árbitro de más bagaje y peso internacional, si querían darle partidos debieron escogerle otro juego ¿por qué este?

En caso de que le vaya mal o le quede grande este juego, Jesús Valenzuela no tendría la culpa, los verdaderos responsables serán quienes lo nombraron, entre ellos Óscar Julián Ruiz, que hace parte de la Comisión de árbitros de la Conmebol y quien debería brindarle garantías al equipo colombiano.

El desempeño de Valencia será como ‘un tiro al aire’, pues con él no se sabe que pueda pasar en el desarrollo del juego. Al no saber cómo actúa y dirige los partidos no garantiza su trabajo, ojalá el venezolano se inspire en el Metropolitano y haga el mejor partido de su vida.

En el crucial juego lo acompañaran sus compatriotas Carlos López como asistente uno, Jorge Urrego como asistente dos y Marlon Escalante como cuarto árbitro.

José Borda

Especial para Futbolred

Analista arbitral de El Carrusel de Caracol Radio