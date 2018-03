Osorio acepta que a México le quedan cosas por mejorar antes del Mundial

El colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana de fútbol, aseguró hoy que a menos de tres meses de la Copa Mundial a su equipo le quedan cosas por mejorar para llegar en el mejor momento a Rusia 2018.

"La media distancia y los tiros de esquina están entre las cosas por mejorar", dijo Osorio en una conferencia de prensa en Santa Clara, California, donde se impuso 3-0 a Islandia en un amistoso.



Con un par de anotaciones de Miguel Layún y una de Marco Fabián, el equipo de Osorio derrotó a unos islandeses que se plantaron bien y ofrecieron buena resistencia a los mexicanos, la cual no se reflejó en el marcador, de un solo lado en favor de México.



Al referirse a las críticas de los medios porque suele cambiar a los jugadores, el estratega dio a entender que repetirá eso porque sus alineaciones se adaptarán a las condiciones de los rivales. "Estaremos considerando en cada momento las virtudes del rival en turno y cuáles son nuestros mejores jugadores en su momento y los que mejores oportunidades nos da para ganar un juego", aseveró.



Aunque clasificó a México al Mundial luego de pasear la eliminatoria de la Concacaf y aunque sus números al frente del equipo son positivos, Osorio ha sido criticado más que sus antecesores, de menor rendimiento, sin embargo el estratega dio a entender que mantendrá sus ideas, como la de poner en la cancha a jugadores de ligas europeas no titulares en sus clubes "Es responsabilidad de la selección nacional de darle la oportunidad a los que no juegan para que recobren su nivel", dijo.



Al terminar el encuentro de este viernes, el estratega insistió en que espera incluir en su selección mundialista a dos o tres jugadores capaces de desempeñar varias funciones, aunque no dio nombres de candidatos.



"Vamos por buen camino, hoy merecimos ganar", concluyó el técnico que pronosticó que el duelo del martes contra Croacia será una buena prueba para los mexicanos y confió en pasarla bien.



México se clasificó a los octavos de final en las últimas seis Copas del Mundo pero jamás accedió a la fase de los ochos mejores, lo cual tratará de conseguir Osorio ahora en Rusia, donde el equipo jugará la fase de grupos en la llave F ante el campeón Alemania, Suecia y Corea.