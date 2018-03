'Veo el potencial para que Colombia supere lo hecho en Brasil'’: Juan Pablo Varsky

En ausencia del café, buenas fueron las palabras en una extensa charla sobre fútbol, mundiales, figuras, expectativas y certezas de la próxima cita en Rusia 2018 que tuvimos con el periodista argentino Juan Pablo Varsky. Aquí, intentamos resumirla en pequeños sorbos… como si el café hubiera estado ahí.

El fútbol que veremos en Rusia

Voy atrás. El Mundial de 2010 lo ganó España y el Balón de Oro fue Messi. En 2014 ganó Alemania y otra vez fue Messi. Los últimos mundiales los ganaron equipos con buenos jugadores sin tener una superestrella. Casillas, Xavi, Iniesta, Piqué son todos muy buenos, Iniesta debió ganar. En Alemania se notó más el colectivo, Neuer estuvo en la tena y no fue elegido, porque al final el Mundial lo gana un equipo. El último gran jugador de un campeón mundial fue Ronaldo en 2002. Y Zidane en 2006 lo fue a pesar del cabezazo, pero eligieron a Cannavaro.

Hay una exigencia de la temporada previa en la que nadie guarda nada. El fútbol les pertenece a los clubes, salvo el mes de junio cada cuatro años, así que el tiempo de trabajo es muy escaso, se da mucho descanso y recuperación en el Mundil y el que tenga más conocimiento del colectivo tendrá ventaja y después decidirán los detalles: Argentina tuvo tres opciones para ganarle a Alemania y falló y Alemania tuvo una y se terminó.

A mí me encantaría que Argentina lo gane porque tendríamos con Leo a una superestrella en una posición dominante, pero no ha pasado en los últimos tres mundiales. Antes sí pasaba, Romario en Estados Unidos, Zidane en Francia 98, Matheus en Italia 90, Diego en el 86, pero últimamente no, en un fútbol dominado por Messi y Cristiano, que intercambian balones de oro como si fueran figuritas. Lo hablé con Guardiola: en 2010 Guardiola dirigía en España y en 2014 en Alemania… así que cuidado con Inglaterra.



La amenaza de las lesiones

Llegan muy cansados, realmente llegan con lo justo porque cuanto más ganan, más juegan. Si bien pueden dosificarse, está la tensión de los partidos, por ejemplo Real Madrid no tiene chance en la Liga pero Cristiano va a dar lo máximo por la Champions para hacer historia.

Las cargas de los entrenamientos de la Selección son complicadas, no pueden ir a fondo porque los jugadores se rompen. Después hay que ver la temperatura, la distancia. Venimos de dos Mundiales en invierno. Si bien teníamos a Manaos, en el hemisferio sur es invierno. Ahora estuve en Copa Confederaciones y las condiciones son mejores, unos 25 grados, pero todo influye y el detalle de cada partido también.



El talento vs. El detalle

Es que ya los conocemos a todos, ya no nos sorprende nada, ni el 4-4-2 de Islandia. Hay mucha información, tienes datos de todos lados. Antes era como una feria y decíamos: ¿Qué selección va a sorprender? Camerún en el 90, por ejemplo. Hoy supongamos que Nigeria y Senegal sorprenden, pero al televidente, no a nosotros. A esta hora José sabe todo de Senegal: el fanático habla de Sané, pero ahí juega con Salah y Firmino. Lo sabes en google, en una App en tu teléfono y te enteras cómo juegan. Los ajustes son de la dinámica del partido, pero es muy difícil que un jugador sacuda al mundo como Schillaci en el 90 o la selección de Senegal que sorprendió a Francia en 2002.



Pero siempre hay una Costa Rica 2014…

Es cierto. Era una selección contra tres campeones del mundo. No llegó a cuartos por la movida de Holanda con su arquero… Ese lugar podría ser para Islandia, es un equipo áspero. Incluso para el mismo Costa Rica, que se hizo camino durante la Copa y eso es un tema que no tiene fecha de vencimiento: los campeones se van construyendo durante el Mundial. Hay una parte que es propia del torneo. Argentina en el 86 se fue encontrando, cambió de módulo; ni qué hablar de España en el 82. El gran candidato al Mundial no se consagra, el que llega en pico de rendimiento 5 o 2 meses antes no gana, porque el pico tiene que ser julio de 2018 y el gran ejemplo es la Argentina de Bielsa, que era la mejor en 2001 y no pasó la primera ronda en 2002.



¿Y Colombia?

Le leí a Maturana que esta selección tenía muchos puntos de contacto con la del Mundial de Brasil 2014 y yo coincido. Y no tiene eso que tanto daño hizo en el 94, cuando Bolillo le dice a Pacho: ‘la cagamos, ahora tenemos que ser campeones del mundo’. Ahí empezó a construirse el gran desencanto del 94.

Colombia tiene mucho que le dejó el Mundial pasado, está James con la experiencia del Real Madrid y ahora el Bayern; Falcao recuperado y la influencia de tres lugares muy distintos: futbolistas locales con un Nacional campeón de Libertadores y finalista de Suramericna en 2016; influencia europea con Muriel, Bacca, Falcao o James y la influencia del campeonato argentino, donde se curte para el roce y la competencia.

Son tres zonas muy diferentes. Es una mezcla fantástica, por eso hablo de un potencial comparable con el del 94. Lo bueno es que no hay un triunfalismo desmedido, pero ¿Qué selección no es triunfalista si le gana a Argentina 5-0 en Buenos Aires? Veo mucho potencial y tiene un entrenador ideal para utilizarlo, si hay un triunfalista le baja los humos de inmediato, con ese gusto parsimonioso, porque José convence.

En este eliminatoria pasaron momentos complicados y antes no había rebeldía en la adversidad, se caía y se derrumbaba, es nuevo este rasgo. Además clasificarse a otro Mundial, con todos los suramericanos, es una consolidación. Potencialmente este equipo tiene mucho para superar incluso la producción de Brasil



¿Colombia en semifinales?

Si claro, o por lo menos igualar en cuartos de final. Después estarán los cruces… Fíjate que Argentina le ganó a Suiza en el minuto 118, aparecieron Di María y Messi y ellos la erraron abajo del arco. No se puede saber. Pero veo el potencial para que Colombia supere lo hecho en Brasil.



Un Mundial para Falcao

Es un luchador. Tuvo mucho que ver en esa rebeldía ante la adversidad que ahora tiene Colombia. A él lo dieron por terminado y creo que, si me preguntas quién es el emblema rebelde y fuerte de Colombia, es él. El ejemplo de James cuando se va del Madrid después de un año difícil y va a otra cultura y se la banca, donde pregunta dónde jugar y ahora dice, bueno ahora juego donde yo espero… Colombia cuenta ahora con lo que se le reprochaba que era esa falta de rebeldía y con eso en el combo es muy peligrosa.



