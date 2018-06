'Si Neymar quiere ir al Madrid debe hacerlo': Kaka

El exjugador brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite "Kaká" ha considerado que si su compatriota Neymar Junior quiere ir al Real Madrid "tiene que hacerlo" y prepararse psicológicamente para lo que ese fichaje supondría.



Kaká cree que un eventual traspaso al Real Madrid de Neymar, actual extremo del París Saint Germain y exjugador del Barcelona, aumentaría la presión sobre el internacional brasileño, según expresó en una entrevista publicada este martes por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

"Es una decisión personal. Si ficha por el Madrid ahora, a lo mejor se dirá que solo ha ido a París para tender un puente hacia el Madrid. Pero, si esto es lo que quiere, tiene que hacerlo y estar listo para gestionar la situación", afirmó Kaká.



"Siempre hay mucha presión sobre él. En Brasil es increíble, se habla de su rendimiento, de su clase, pero también de su peinado, de las mochilas que lleva. Es un gran jugador, pero también una celebridad y no es fácil gestionar todo esto", agregó.



El exjugador de San Paolo, Milan, Real Madrid y Orlando City consideró, además, que todavía es pronto para comparar a Neymar con grandes leyendas brasileñas como Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.



"Es pronto para decirlo. Neymar tiene 26 años y está llegando a la edad de maduración. Es uno de los candidatos para ganar el Balón de Oro en los próximos años porque está creciendo", dijo. "(El argentino, Lionel) Messi y (el portugués) Cristiano Ronaldo, por razones de edad, tendrán que vivir una fase de bajón físico. Pero no se puede decir cuándo pasará esto. Cristiano tiene 33 años y es una sorpresa positiva, es un privilegio ver lo que hace en el campo", puntualizó.



Preguntado sobre el Mundial de Rusia de la selección brasileña, Kaká aseguró que la "Seleçao" lo tiene todo para conquistar su sexta corona. "Brasil está yendo por el camino correcto. Contra Serbia (tercer partido del grupo F) se verá si Brasil está al máximo o todavía no, pero después de la segunda mitad del duelo con Costa Rica (ganado 2-0) tengo confianza", afirmó.



El exjugador brasileño, que ganó la Copa del Mundo en 2002, consideró que Brasil "irá cada vez mejor" y que está preparado para llegar hasta la final del 15 de julio en Moscú.