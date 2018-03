¿Qué hace tan fuerte a Francia, primer rival en fecha Fifa de la Selección Colombia?

No es más que un amistoso, cierto. Pero lleno de retos y con una exigencia muy similar a la que habrá en el Mundial de Rusia. Francia, rival de Colombia este viernes, es la mejor medida posible para ubicarse y recrear la más probable realidad en menos de tres meses.

¿Qué los hace tan fuertes? El de Didier Deschamps es un grupo con una edad promedio de 25 años, que se ha dado el lujo de renovarse con chicos aún más jóvenes desde que fuera finalista de la última Eurocopa. Aún así, no se trata de jugadores sin experiencia: sus centrales, Varane y Umtiti son zagueros del Real Madrid y el Barcelona, respectivamente; Griezmann es el tercero en discordia en la pelea entre Messi y CR7 en España; Giroud ha hecho una larga escuela en la Premier League y es una cuota de veteranía en medio del ímpetu entre Dembelé y Mbappé, uno del Barcelona y el otro del poderoso PSG.



Y precisamente, esa generosa camada de jugadores nuevos hace que se pueda suplir ausencias clave como la de Lacazette (lesionado), Mendy (volviendo de lesión) o Coman (no convocado a amistosos), una ficha clave del Bayern Múnich. Incluso ni siquiera se extraña a Benzema, lo que hasta hace unos años podía ser impensable.



Esa gran oferta de jugadores le permite a Deschamp pasar incluso durante un mismo partido del 4-4-2 (el que posiblemente se usaría contra Colombia) al 4-3-3, este último un módulo muy utilizado por su conveniencia a la hora de atacar.



Sidibe y Digne o Kurzawa son los encargados de cubrir los costados, por donde se gesta buena parte del ataque francés. El apoyo en la izquierda suele ser Matuidi y en la derecha, Pogba. El hombre del control en el medio es Kanté. Y por si alguno fallara aparecen también Rabiot, Lemar y Tolisso, todos con vocación de ataque, marca y media distancia.



Arriba el ataque será asunto de Griezmann y Mbappé, dos hombres letales a la hora de abrirse espacios, veloces, impredecibles... generalmente infalibles. Pero Ben Yedder viene pidiendo pista, y Martial y Thauvin aguardan por una oportunidad.



Francia no extraña a los ausentes porque en cada posición tiene al menos un recambio confiable. No es gratuito el rótulo de favorito y no es tampoco una prueba sencilla para Colombia de cara al Mundial. El desafío es de cuidado. Pero hace que el reto sea aún más emocionante.