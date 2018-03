La recuperación de Neymar va por el buen camino, según el médico que le operó

La recuperación de Neymar va por el buen camino, aunque todavía es pronto para precisar los plazos en los que podrá volver a pisar el césped, reveló el doctor de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, responsable de la operación.

"Por el momento todo va bien, trabaja duro, de forma muy profesional para volver lo antes posible y, sobre todo, sin la mínima secuela o molestia para sus pies y sus apoyos", indicó Lasmar en una entrevista que hoy publica el diario 'L'Équipe'.



El médico afirmó que el futbolista "tiene ganas de volver lo antes posible" pero aseguró que hasta dentro de un mes no se podrá evaluar el tiempo de recuperación. "Entonces le haremos nuevas radiografías y exámenes más detallados que nos permitirán afinar el plazo de baja. Tenemos que esperar para ver cómo evoluciona. Entonces podremos establecer las siguientes etapas y definir su fecha de retorno a los campos", señaló.



El doctor negó que en el caso Neymar hubiera un enfrentamiento con su club, el París Saint-Germain, que pagó 222 millones de euros por el brasileño, lo que le convirtió en el jugador más caro del mundo.



"No ha habido la menor divergencia", explicó el médico que señaló alguna diferencia semántica entre lo que se dijo en Francia y lo que él reveló en Brasil, pero no de diagnóstico. Mientras el PSG hablaba de fisura, el médico señaló que se trataba de una fractura, pero aclaró que en Brasil los dos términos son comparables.



El médico aseguró que es amigo del doctor del PSG, Éric Rolland, y firmó que "de todos los clubes europeos, el PSG es con el que mejores relaciones tenemos".