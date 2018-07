FIFA y las 211 federaciones harán balance del Mundial en Londres 

La FIFA ha invitado a los seleccionadores, los directores técnicos de las 211 federaciones miembro y a diferentes expertos de las seis confederaciones para valorar todo lo ocurrido en los 64 encuentros del Mundial de Rusia.

Esta conferencia se celebrará el próximo 23 de septiembre en Londres, un día antes de la entrega de los premios 'The Best 2018'.



Según informa el máximo organismo del fútbol, el objetivo de esta reunión es "analizar la competición estrella de la FIFA desde el punto de vista técnico y táctico, detectar tendencias y comparar los principales resultados con las ediciones anteriores del Mundial".



LA FIFA utilizará como base del informe del Grupo de Estudio Técnico (GET), que se presentará en el marco de esta conferencia en la que se debatirá sobre la implantación del VAR y su repercusión en el fútbol tras Rusia 2018.



Además, esta reunión internacional será la primera que se organizará en un solo evento con la participación de "todas las federaciones miembro de la FIFA, siguiendo la estrategia FIFA 2.0 de promover un diálogo más cercano con las federaciones miembro y las confederaciones en todos sus niveles".



El secretario general adjunto de la FIFA, Zvonimir Boban, declaró que esta conferencia servirá para "presentar y debatir los principales resultados y tendencias que nuestros expertos han registrado en el campo, y, posteriormente, debatir y escuchar los comentarios de las federaciones miembro".



Por último, Boban explicó que el Mundial debe de entenderse como "una plataforma de formación que sirva para el desarrollo técnico del

fútbol". "Por ello, lo que pretendemos es entablar un diálogo enriquecedor y fructífero con todas nuestras federaciones miembro", concluyó.