¿Cuál es el mercado real de Juan C. Osorio tras su salida de México?

Juan Carlos Osorio está sin empleo pero por muy poco tiempo. Tras su paso por la Selección de México, a la que clasificó al Mundial de Rusia y a la que dirigió con buenos resultados, su nombre está en la carpeta de varias federaciones e incluso clubes y el anuncio de su nuevo destino debe ser cuestión de días.

Es un hecho que el propósito el entrenador colombiano es dirigir al equipo de su país, tal como él mismo lo ha reconocido en varias oportunidades, la última durante su permanencia en Barraquilla con motivo de los Juegos Centroamericanos.



Sin embargo, esa opción parece, por ahora, la más lejana, a pesar del irrestricto apoyo de hombres fuertes dentro de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como Álvaro González Alzate.



Lea también: ‘Dirigir a Colombia antes era un sueño, ahora es un objetivo’: Osorio



Su tiempo, al parecer, aún no ha llegado y es por eso que el DT explora otras posibilidades que se abrieron tras las buenas actuaciones de la selección mexicana en Rusia.



Una vez terminado el torneo, se acercaron al colombiano directivos de dos federaciones para consultar sus intenciones: Corea del Sur y Egipto. Los coreanos, rivales de México, quedaron impactados con el buen juego del equipo y se interesaron en el jugador. Los egipcios, que dieron por terminado el ciclo de Cúper, también están a la espera de una respuesta del DT.



Sin embargo, la opción más clara parece ser la selección de Estados Unidos, que se acercó a Osorio antes del Mundial y que ha coincidido con él en los planes a futuro, el estilo y los programas para sacar al equipo de la crisis en la que está desde la sorpresiva eliminación de la Copa Mundo. Por ahora el tema sigue en conversaciones y aún no pasa al ofrecimiento concreto.



En todo caso, Osorio ha reconocido que esa es la opción que más le interesa por motivos que incluyen a su familia: “Mis hijos nacieron en los Estados Unidos... Igualmente un país en el que me encantaría dirigir es Inglaterra aunque lo que más extraño es el día a día en un club", sostuvo el colombiano, en recientes declaraciones citadas por el diario The Sun.



Aunque se habló del estratega risaraldense como candidato para hacerse cargo el Santos de Brasil, el nombramiento de Alexi Stival, 'Cuca', este lunes, canceló esa opción.