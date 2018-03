Löw no quiere repetir la historia de España e Italia en los últimos mundiales

El seleccionador alemán, Joachim Löw, dijo este jueves que él y su equipo tienen claro que no quieren que a Alemania le ocurra en Rusia 2018 lo mismo que a España en el pasado Mundial, cuando tuvo que regresar a casa tras la primera ronda como vigente campeón.



"Sabemos que somos el rival a vencer tras haber ganado el Mundial y la Copa Confederación y no queremos que nos pase como a otros, como a España o Italia, que tuvieron que volver pronto a casa como campeones del mundo", dijo Löw en la conferencia de prensa previa al amistoso de mañana contra España.



Según Löw, España es uno de los grandes favoritos a ganar el Mundial y dijo que la selección de Lopetegui es una síntesis las virtudes del Atlético de Madrid, del Real Madrid y del Barcelona.



"El Atlético juega un fútbol de gran despliegue físico, el Madrid de gran dinámica y el Barcelona con mucha posesión y la selección española combina todas esas virtudes", dijo.



"Naturalmente España está entre los favoritos aunque haya sido eliminado, con un poco de mala suerte, en 2014 en la primera ronda", agregó.



El partido de este viernes, según Löw, no tiene nada que ver con un posible enfrentamiento en el Mundial que podría darse en semifinales. "En un Mundial pasan muchas cosas que determinan los partidos y si jugamos contra España, no importa en que fase, será un partido muy distinto", dijo.