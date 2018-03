Vea los mejores goles de los partidos amistosos en el mundo

Este viernes se disputó una nueva jornada de los partidos amistosos en el fútbol internacional de cara al Mundial de Rusia 2018. Encuentros como Alemania vs. España, Italia vs. Argentina, Portugal vs. Egipto y otros encuentros dejaron buenos recuerdos de cara a la cita mundialista más importante del mundo.

Gol de Banega para Argentina en la victoria sobre Italia

Gol de Cavani en el encuentro entre Uruguay y República Checa

🇺🇾 @NahitanNandez disputó 60’ en la victoria 2-0 de Uruguay ante República Checa. En el segundo gol, asistió a Cavani de cabeza. pic.twitter.com/Vhi9mn9IWZ — Sector Bostero (@SectorBostero) 23 de marzo de 2018

Gol de Müller para Alemania en el enfrentamiento contra España

Gol de Salah en el encuentro entre Portugal y Egipto

Gol de Lingard en el partido entre Holanda e Inglaterra