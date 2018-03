'Cristiano me ha preguntado cómo es vivir en China': Luiz Felipe Scolari

Luiz Felipe Scolari confesó que ha mantenido conversaciones con Cristiano Ronaldo y que el astro portugués le ha preguntado sobre cómo es vivir en China. Justamente, el país asiático es una de las ligas que ha estado detrás del futbolista del Real Madrid y sería capaz de hacer una oferta multimillonaria por CR7.

El entrenador brasileño, quien actualmente dirige al Guangzhou Evergrande chino, contó que hay curiosidad del portugués por la liga de ese país. “Quien me ha preguntado más de una vez cómo es la vida en China es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no Cristiano Ronaldo puede ir a China?”, comentó el exseleccionador de Portugal, entre 2003 y 2008.



Scolari, quien hizo debutar a CR7 en su selección, añadió: “Yo le di todas las coordenadas. Hay que pensar que para ciertos jugadores, China tiene otro aspecto. Cristiano no es un jugador cualquiera, tiene marcas detrás, tiene una industria. Y China es el mayor país del mundo en términos de población. Entonces yo le dije lo que digo siempre: quien recibe una oportunidad, tiene que irse a China”.



Por ahora, Cristiano Ronaldo se encuentra en gran momento con el Real Madrid, así que se enfoca en rematar la temporada de la mejor manera: con un título importante y la posibilidad de salir goleador de la Champions League o de la Liga de España. Sin embargo, los problemas con el fisco español han hecho rumorar que el portugués pensaría en salir de ese país.



Luiz Felipe Scolari habla sobre Cristiano Ronaldo

El entrenador le recomienda a CR/ dar el salto al fútbol chino.

Redacción Futbolred