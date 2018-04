'Las favoritas en el Mundial son Alemania, Brasil y España': Kempes

El exfutbolista argentino Mario Alberto Kempes, dijo este jueves en Valencia que las selecciones favoritas en estos momentos para ganar el Mundial de Rusia son Alemania, Brasil y España.

Kempes, que se encuentra en Valencia (España) para realizar un reportaje sobre su figura para la cadena estadounidense ‘Espn’, hizo esta valoración "en función del estado actual y lo que se ha podido ver en los últimos amistosos", señaló a ‘CV Radio’.



"Hoy son candidatas Alemania, Brasil y España y pueden entrar selecciones emergentes cómo Bélgica o Francia, que cuentan con jugadores jóvenes pero con experiencia", agregó.



"A Argentina la dejamos en un 'impasse' (estancamiento), porque a lo mejor en un Mundial se recupera y aunque no juegue bien, puede ir ganando partidos. Ojalá sea esa sorpresa", dijo el campeón del mundo y máximo goleador del Mundial Argentina en 1978.



En su análisis de la albiceleste, Kempes calificó de "doloroso" el 6-1 sufrido en el reciente amistoso frente a España. "Duele pero es una realidad. Hoy España está uno o dos escalones por encima de Argentina", apuntó.



En ese sentido, Kempes también apuntó que "España sabe lo que quiere y lo ejecuta, mientras que Argentina sabe lo que quiere, pero no lo hace. Jorge Sampaoli -seleccionador argentino- no ha encontrado todavía el grupo que le llevará a lograr lo que quiere".



EFE