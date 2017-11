Además dijo: "es verdad que le pedí a un doctor que me cortara las piernas porque no podía caminar".

'Me jodió que Messi me quitara el título de goleador': Batistuta

Lionel Messi, a pesar de las críticas, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores en la historia de la selección Argentina y lo ha demostrado cada vez que se pone la camiseta albiceleste.

El legado que está haciendo el ‘10’ no solo es futbolístico, pues ya es el máximo goleador de su selección, puesto que le quitó a Gabriel Batistuta, quien ostentaba este título con 54 goles.

“Me jodió un poco, o mejor, bastante, no un poco. Era un título que yo tenía y que no es cualquier cosa. Vas dando vueltas por el mundo y podés decir ‘soy el máximo goleador de la historia de Argentina’”, dijo el exjugador en una entrevista con ‘Telefé’.

Para ‘Batigol’, lo que ha logrado la ‘Pulga’ es “maravilloso” y sabe que aún le faltan muchas más cosas por conseguir con la selección.

“Messi va a tener el doble de los que yo tengo, pero me gustaba ir con ese título”, añadió.

Además, el referente del ataque en el inicio del siglo XXI habló sobre su situación médica de la cual se ha especulado mucho en los últimos años.

“Es verdad que le pedí a un doctor que me cortara las piernas porque no podía caminar. No quería ni siquiera ir al baño a la madrugada porque ya sabía que esos tres o cuatro pasos me iban a hacer llorar", sostuvo.

Lo que sucedía es que no tenía cartílagos y todo su peso era apoyado sobre los huesos del pie, por lo que “el más mínimo movimiento te hace doler”.

Luego de cinco operaciones en cada pierna, se le “ocurrió intentar otra cosa, bloquearme un pie. Cuando me molesta la otra lo que hago es apoyarme en el pie bloqueado”.

Mientras tanto, Argentina se prepara para un nuevo partido amistoso, que será contra Nigeria, este martes a las 11:30 a.m. (hora colombiana).

Redacción Futbolred