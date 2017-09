'Nos jugamos un Mundial en el partido frente a Italia': Sergio Ramos

Sergio Ramos, capitán de la selección española, destacó la trascendencia del duelo frente a Italia en el Santiago Bernabéu en el que dijo que se juegan "un Mundial contra una gran Selección", que piensa derrotarán si imponen su filosofía de juego.

"Italia siempre se ha caracterizado por tener una grandísima Selección, no solo a nivel defensivo. Aunque destaque su contundencia a la hora de defender, son difíciles de superar como bloque, con experiencia y un equipo con mucha calidad arriba", advirtió.

"Hay que ser conscientes de que nos jugamos un Mundial contra una gran selección, en un escenario único como el Bernabéu donde esperamos el máximo apoyo porque impone respeto. Es un día especial para los amantes del fútbol. Vamos a intentar implantar nuestro criterio y filosofía que es lo que nos llevó al éxito, para conseguir los tres puntos", añadió.

Lea también: Wayne Rooney se pasó de copas, fue detenido por la policía de Cheshire

España no tendrá en punta a un jugador que ha sido fijo hasta la fecha para Julen Lopetegui, el delantero Diego Costa. Su situación, enfrentado al Chelsea y esperando equipo, no fue valorada por Sergio Ramos.

"Cada jugador tiene una manera de coger sus vacaciones, planificar su vida y tenemos que tener máximo respeto a todas las decisiones. No conozco la que ha tomado, es un grandísimo delantero. Si tiene tiempo para descansar que lo aproveche y que vuelva con ambición, ganas de aportar y sumar a la selección", dijo.

Ramos no quiere pensar que el de Rusia vaya a ser su último Mundial con España. A sus 31 años piensa que podrá seguir muchos más en la elite.

"Sinceramente siempre pienso en el día a día, disfruto de cada momento y no pienso que pueda ser el último Mundial, todo lo contrario. Ahora solo pienso conseguir el objetivo para disfrutar del espectáculo de un evento único como la Copa de Mundo, no tengo en mente que puede ser mi último. Mi ilusión, ambición y ganas de seguir en este deporte me llevará a intentar alargar mi carrera lo máximo posible porque es lo que me da la felicidad, para qué voy a cerrar el cuento", sentenció.

EFE