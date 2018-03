Las repercusiones de la fuerte derrota por 6-1 en la prensa argentina

La selección de Argentina tuvo un mal día en España tras ser goleado 6-1 en el Wanda Metropolitano por el país. Además, Lionel Messi no estuvo en el campo por molestias físicas, pero sí estuvo en el palco viendo el partido, sin embargo, faltando 15 minutos, así se fue:

Lionel Messi no aguantó la humillación del 6-1 y "abandonó" la tribuna del Wanda Metropolitano a 13 minutos del final #LocosPorElBaile pic.twitter.com/Yka9OF9jyT — Eduardo Rojas H. (@celiapunkpop) 27 de marzo de 2018

Por otro lado, Diego Costa, jugador de España lo elogió y mencionó que los argentinos han sido muy duro con él en la Selección, dijo, "Ustedes lo critican mucho a Messi, a ver si se dan cuenta de que sin Messi no es lo mismo. Hay que dar gracias de que está en su equipo, cuidarlo y no criticarlo".



La prensa argentina no tomó tan dura la derrota, pues dicen que "ubica a la Selección" y la "acomoda" para los siguientes encuentros del Mundial.

CONTUNDENTE EDITORIAL DEL POLLO#FSRadioSur | @PolloVignolo: "Dura derrota del seleccionado argentino, una derrota que duele pero te puede acomodar". pic.twitter.com/5DVtIDq3Cw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de marzo de 2018

Sin embargo, Bilardo, exDT argentino estalló por la presentación que tuvo la selección Argentina en tierras españolas. Afirmó que el encuentro dejará "secuelas" y, además, dijo "no daba una charla de cinco minutos, tienen que estar una hora, 45 minutos... Uno les ve la cara y no les gusta".