'El mejor entrenador que tuve en selección': 'Chicharito' sobre Osorio

El adiós del técnico colombiano Juan Carlos Osorio a la selección de México ha estado acompañada de sentidas palabras de sus dirigidos, quienes sólo tuvieron palabras de agradecimiento para él.

Uno de ellos fue Javier 'Chicharito' Hernández, quien en su cuenta de Instagram habló de la calidad humana de Osorio y no dudó en asegurar: "Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. El mejor que he tenido en la selección mexicana sin ninguna duda".

"Gracias por la confianza, fe, seguridad, trabajo, aprendizaje, atrevimiento, apoyo, honestidad, congruencia, apertura, crecimiento, comunicación, la fortaleza para poder aguantar tantas cosas que se dijeron y muchas cosas más", añadió el jugador, uno de los referentes de la Selección de México.

De la misma manera, Miguel Layún se sumó al agradecimiento al cuerpo técnico colombiano, que llevó a México a clasificar con solvencia al Mundial de Rusia 2018 y a firmar una espectacular primera ronda en dicho torneo, en el que dejó en el camino a Alemania, campeón defensor, nada menos.