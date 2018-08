'Me jode que no me incluyan entre los posibles técnicos': Maradona

Este lunes, Diego Armando Maradona manifestó en su cuenta de Instagram su disgusto con los periodistas argentinos por no tenerlo en cuenta en la lista de los posibles técnicos de la Albiceleste. El 'Pelusa', quien si bien en este momento es presidente y director deportivo del Dinamo Brest de la Liga Premier de Bielorrusia, manifestó que por la selección "da la vida".

Maradona habló de su ausencia por una operación dental, la actualidad en su nuevo club y opinó sobre la prensa de su país.



"La verdad es que el mercado se disparó y yo no puedo jugar con la plata de los dirigentes, y mucho menos con este dolor en la boca. Así que quiero recuperarme y ponerme 10 puntos." sostuvo el '10'.



Con respecto a la Selección de Argentina, su histórico 'crack' y extecnicó, expresó: "con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos. Lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí".



Finalmente, Maradona aclaró su situación actual, pero siempre deja la puerta abierta a la Albiceleste: "De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida."