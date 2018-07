'No va a haber una revolución, sino una evolución': Luis Enrique

Este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid, fue presentado Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador de la selección de España. Después de la temprana eliminación del equipo, que dirigió Fernando Hierro, en el Mundial de Rusia 2018, La Real Federación Española de Fútbol, dio a conocer que el asturiano será técnico de La Roja por los próximos dos años.

Al hablar del nuevo estilo de juego, Luis Enrique afirmó que "se puede evolucionar sin tocarlo, ya lo hice en un club grande como el Barcelona"; "la selección se debería parecer a un equipo porque es lo que tienes que mostrar dentro del terreno de juego"; "hay muchos aspectos a mejorar a nivel táctico".



Así mismo, al indagar sobre un posible cambio generacional del equipo, manifestó que "no va a haber una revolución sino una evolución, viene gente por detrás a la que vamos a dar confianza, me gusta lo que transite la selección"; "siempre he sacado jugadores jovencísimos en mi etapa como entrenador".



Finalmente, el nuevo técnico de La Roja, aseguró que ya hizo una lista de 70 jugadores de la que saldrá el equipo absoluto y que habrán sorpresas, "necesito ver y gestionar en qué condiciones llegan los jugadores que disputaron el Mundial, no voy a hacer la lista en función de los que fueron a Rusia o dejaron de ir", subrayó el gijonés.



Martínez dirigió al F.C. Barcelona de 2015 a 2017, años en los que sumó seis títulos entre Liga de España, Copa del Rey y Supercopa de España. En su nueva etapa con la selección, tendrá la misión de iniciar un nuevo proyecto de cara a las eliminatorias de la Eurocopa 2020 y la clasificación al Mundial de Catar 2022.