Radiografía de Venezuela: una 'vinotinto' con renovación de lleno

Las oportunidades nulas de la selección 'vinotinto' de tener un cupo en el Mundial de Rusia-2018 ha obligado a que Rafael Dudamel acelere el proceso de renovación con la generación que tomará las riendas de las Eliminatorias rumbo a Catar.

No pasó desapercibido el segundo lugar obtenido en el campeonato Sub-20 de este año celebrado en Corea del Sur con la presencia de siete jugadores de esa plantilla: Wuilker Faríñez, José Hernández, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo, Sergio Córdova, Samuel Sosa y Ronaldo Chacón.

De este grupo (que pudo ser aún más amplio si se hubiese tomado a otros elementos importantes de la Sub-20 como Ronald Hernández en el lateral derecho o Ronaldo Lucena del Atlético Nacional) dos lucen como titulares: Faríñez, quien ya está establecido como el guardameta de confianza de Dudamel y Herrera, de una actualidad tremenda con el New York City de la MLS. Firmado con la intención de dar el salto al Manchester City en el futuro cercano, con los de la Gran Manzana su equipo ha ganado nueve de once, con un empate y una derrota, dejando en el banquillo a nada más y nada menos que a Andrea Pirlo.

El lateral izquierdo José Hernández también podría tener su oportunidad en el arranque ante las serias dudas en esa posición: Rolf Feltscher no tiene equipo y Rubert Quijada viene sin ritmo competitivo pues recientemente pasó al fútbol de Catar, que aún no arranca acción.

¿Y los experimentados? Quizá los de jerarquía de la selección no viven sus horas más altas: Tomás Rincón no tuvo el paso deseado por la Juventus y en tan solo un semestre vio la puerta de salida con rumbo al Torino y Salomón Rondón empezó la campaña en el banquillo del West Brom, aunque este fin de semana logró ser titular apenas en la tercera fecha de la Premier League.

Pero un Venezuela vs. Colombia siempre tiene un sabor especial en esta rivera del Arauca. Pese a las circunstancias, la 'vinotinto' encuentra la manera de amargar a los 'cafeteros' y no en vano ya son cuatro las Eliminatorias en las que Venezuela no ha cedido derrotas frente a los del vecino país cuando juega en casa.

Poco tocaría Rafael Dudamel su sistema táctico tradicional: el 4-2-2-2 con Faríñez; García, Chancellor, Velázquez, Feltscher/Hernández; Rincón, Herrera; Otero, Murillo; Martínez y Rondón.

La selección tendrá una defensa prácticamente inédita con una dupla de centrales que, pese a su buena actualidad, no tienen partidos oficiales juntos y ante un ataque liderado por un Radamel Falcao, en estado de gracia, las dificultades pueden ser bastante grandes. En el lateral derecho tampoco hay mayor experiencia con Víctor García ante la suspensión de Alexander González y la ausencia de Roberto Rosales, quien ya no cuenta para el entrenador.

Venezuela podría hacer daño con su velocidad en ataque y el ímpetu de los más jóvenes aunque los más ofensivos tienen ya su recorrido. Rómulo Otero y su pegada, demostrada este fin de semana en Brasil, sumado a Josef Martínez y su ritmo goleador en la MLS y Salomón Rondón, quien ya sabe qué se siente marcarle a Colombia.

Otra garantía que tiene la 'vinotinto' es Wuilker Faríñez, demostrando que ser el arquero titular de la absoluta no le queda grande. En la doble fecha anterior lo asumió contra Perú y Chile, y en este último compromiso se lució deteniendo un penal a Alexis Sánchez. Luego vino el Mundial Sub-20, en el que fue figura en las semifinales frente a Uruguay, que se definió desde los 12 pasos.

Comienza de lleno el camino de la renovación venezolana y Colombia es su gran primera prueba. Como todo nuevo proceso, los pasos iniciales vienen llenos de dudas pero la confianza en los 'chamos' es absoluta.

Juan Miguel Bastidas

Periodista del Diario Líder, Venezuela