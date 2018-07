¿Cuál es la razón de la nostalgia argentina con José Pékerman?

Pasan las horas y el nombre de José Pékerman suena cada vez con más fuerza para reemplazar al saliente Jorge Sampaoli en la dirección técnica de la Selección Argentina.

Aunque no hay confirmación oficial de una oferta formal, lo cierto es que desde muchos sectores se sugiere el regreso del actual DT de Colombia, quien tuvo un feliz paso por las selecciones juveniles de su país y uno menos agradable por la de mayores.



La historia de Pékerman en Argentina comenzó en 1994, cuando su proyecto fue seleccionado por la AFA para hacerse cargo del equipo Sub 20 que participaría en la Copa Mundial de la categoría, en Qatar. Ganó 1-0 contra Holanda (gol de Garrone) y entonces empezó su historia de éxitos.



Pékerman fue campeón mundial en 1995, en 1997 y en el 2001 y en ese trayecto descubrió para su país a varis talentos, empezando por el mismísimo Lionel Messi, a quien convocó a la selección mayor en 2004, cuando asumió el cargo en reemplazo de Bielsa.



Con Pékerman saltaron al primer plano del fútbol mundial chicos como Andrés D’Alessandro, Esteban Cambiasso, Javier Saviola, Gabriel Milito, Germán Lux, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín o Pablo Aimar, entre otros.



Además, a cargo de los juveniles, el DT ganó dos campeonatos suramericanos Sub 20 (Chile 1997 y Argentina 1999) y el Torneo Esperanzas de Toulon de 1998.



El balance total con los juveniles fue de dos mundiales Sub 17 y cuatro Sub 20.



Su llegada a la selección mayor era una consecuencia lógica de ese buen papel como formador y casi esperable tras el fracaso del equipo de Marcelo Bielsa, quien tuvo bajo su mando a una de las mejores generaciones del fútbol ‘gaucho’ pero terminó fracasando estrepitosamente en el Mundial de Corea y Japón 2002.



Allí llegó Pékerman en septiembre de 2004. Su debut fue en un triunfo 4-2 sobre Uruguay por las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006. A su cargo, el equipo ganó 14 partidos en total (6 en Eliminatorias, 3 en la Copa alemana, 3 en amistosos y 2 en Copa Confederaciones), empató 7 y perdió 6.



El romance terminaría en aquel Mundial alemán, cuando los argentinos fueron eliminados por los locales en cuartos de final por definición en la tanda de penaltis. No alienar a Messi en aquel último encuentro es un pecado que muchos no lograron perdonar. Era el segundo golpe que sufría Pékerman con los mayores, tras la goleada 4-1 que le propinó Brasil en la final de la Copa Confederaciones. El adiós se produciría justamente al final del Mundial de 2006, en junio.



En Argentina recuerdan ese paso feliz por las selecciones juveniles, ese buen Mundial en Alemania a pesar del triste resultado final y, más que nada, el proceso en la Selección Colombia, en la que suma 78 partidos, entre los que hay 42 triunfos, 20 empates y 16 derrotas, además tiene 123 goles a favor y 58 en contra.



Unos lo quieren como manager, otros como entrenador y muchos más lo ven como el salvador que necesita la selección de Argentina, que vive sus horas más oscuras tras la eliminación de Rusia 2018. Amanecerá y veremos si puede más el compromiso de Pékerman con su país que el amargo recuerdo de su salida, hace 12 años.