‘Los jugadores no pueden conformarse con lo que son, deben aspirar a más’: Rueda

El nuevo seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, afirmó este jueves que aspira a dirigir un equipo en el que los jugadores no se conformen con lo que son, y siempre aspiren a más.

"Invité a varios jugadores a ir por más, a querer ir a un club más grande, a proyectarse para ser un jugador elegible. No hay que creerse más de lo que somos y si lo creemos demostrémoslo con resultados y continuidad", declaró el exseleccionador de Ecuador, Honduras y Colombia al explicar su primera experiencia en entrenamientos con jugadores de clubes locales.



"Hay algunos que creen que están, pero no. Otros se dejan estar. Los jugadores no pueden conformarse con lo que son, deben aspirar a más", dijo.

Rueda destacó que los jugadores que estuvieron en el proceso anterior de la Roja y los que ha convocado en el comienzo de su era como seleccionador quieren estar en el Mundial de Catar 2022.



Al cerrar cuatro días de entrenamientos con 22 jugadores que destacan en clubes chilenos, Rueda elogió el compromiso mostrado para "reemplazar a una generación histórica", que conquistó dos ediciones sucesivas de la Copa América, en 2015 y 2016.



El entrenador colombiano, que llegó a la Roja tras la eliminación de Chile del Mundial de Rusia, antes de comenzar a trabajar con futbolistas locales viajó a Europa y México para conversar con los referentes de la Roja en los últimos años.



"El tema de la renovación se trató con todos los jugadores que visitamos en el extranjero y con quienes estuvieron esta semana. Se habló de los objetivos a corto y mediano plazo. Todos aspiran a llegar al Mundial de 2022", dijo el extécnico del Flamengo y el Atlético Nacional.



"La evaluación de la experiencia pasada fue muy positiva, se asumieron responsabilidades", añadió. Dijo que no será fácil reemplazar a la actual generación y definió el proceso como "el desafío".



Añadió que los más experimentados "se tienen que preparar para saber en qué momento se van con decoro", y los que llegan "deben prepararse para reemplazarlos con liderazgo". Expresó que sus expectativas fueron superadas en la primera experiencia con los jugadores que convocó de la Liga local.



"Superó mis expectativas. Seguramente muchos de ellos estarán en la selección, ya sea a corto, mediano o largo plazo", apostilló. Anunció que tiene previsto convocar más ciclos breves de entrenamientos, uno en abril y otros dos en mayo, con un paréntesis durante el Mundial de Rusia.



Lamentó no haber podido convocar a jugadores de la Unión Española, del Everton y la Universidad de Chile por su participación en torneos internacionales, lo que espera hacer en el futuro. Sobre los amistosos que la Roja jugará con Suecia, el 24 de marzo y Dinamarca, el día 27, dijo que ya los ha estudiado.



"Tienen estilos diferentes, nos vienen bien estos amistosos", comentó. Agregó que para afrontarlos "hay que traer a los mejores hombres (del exterior)" y que en el medio local "va a depender del momento de nuestros jugadores".



Sobre su ideal de selección, Rueda dijo que le gusta que la base provenga de un mismo club, como la Italia de Marcello Lippi de 2006 o la España de Vicente del Bosque en 2010. "Cuando un club logra una gran generación y sólida internacionalmente, eso seguramente será una base para su selección. Eso queremos", puntualizó.