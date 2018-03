México, de Osorio, no fue contundente y perdió 0-1 contra Croacia

El centrocampista Ivan Rakitic, del Barcelona de España, convirtió un gol de penalti para darle hoy a Croacia una victoria de 0-1 sobre México en un amistoso en el que el conjunto croata no alineó a varias de sus mejores figuras.



En Arlington, los mexicanos no encontraron jamás su mejor momento y cuando parecía que equilibraban el partido, Rakitic los sepultó al cobrar bien una pena máxima en el minuto 62. A pesar de contar con la ausencia de varios de sus mejores jugadores, que regresaron a sus clubes europeos el fin de semana, Croacia se plantó bien y limitó a los atacantes mexicanos.



Rakitic mostró el talento que se le conoce en el Barcelona y comenzó en el minuto 12 una jugada que puso en apuros a la zaga mexicana, atacada con un disparo de zurda de Andrej Kramaric, por fuera.



En el 14 México sufrió una baja sensible; el defensa Néstor Araujo, uno de los fijos en la alineación del entrenador Juan Carlos Osorio, recibió un fuerte golpe en la rodilla izquierda y fue a parar al hospital.



Sus compañeros parecieron desconcentrados por momentos; a su juego le faltó comunicación entre medio campo y línea de ataque y la defensa fue sorprendida en un par de ocasiones, una en el 18 con una llegada de Ante Rebic, quien le pegó mal a la pelota.



En el minuto 51 Carlos Vela remató de zurda de media distancia, pero el disparó salió por encima de la portería. México vivía sus mejores momentos cuando Miguel Layún cometió una falta en el área y provocó un penalti bien cobrado por Rakitic, marcador del destino del encuentro. El equipo mexicano batalló pero estuvo lejos de su mejor noche.



En el 90 Hirving Lozano le puso un centro a Javier Hernández, quien no llegó a tiempo y después de eso Croacia guardó el balón y selló su triunfo, cuarto en cuatro amistosos contra México, aunque los mexicanos ganaron las dos veces que jugaron en Mundiales, en 2002 y 2014.



Después de este partido, México enfrentará el 28 de mayo a Gales, el 2 de junio se despedirá de su afición en el estadio Azteca con un duelo frente a Escocia y el 9 terminará su preparación mundialista contra Dinamarca.



EFE