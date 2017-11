'Tenemos que tener la cabeza fría y la sangre caliente': Pinto

El colombiano Jorge Luis Pinto, técnico de la selección de Honduras, aseguró que sus jugadores tendrán que tener "la cabeza fría y la sangre caliente" en el partido de vuelta del repechaje intercontinental de clasificación para el Mundial, que se jugará este miércoles en el ANZ Stadium de Sydney.

Pinto vaticinó en conferencia de prensa que será "un partido volado, de 90 minutos de ritmo, bien agresivo de parte y parte y ojalá hagamos lo que sabemos hacer, jugar bien al fútbol".

El técnico de la selección hondureña aseguró que tendrán un rival al que conoce bien, "un equipo recio, duro, que no es fácil" y que va a tener la incorporación de jugadores importantes como Mathew Leckie, al que valoró como el más importante, Robbie Kruse y Mark Milligan, que no pudieron jugar la ida en San Pedro Sula, sin olvidar al delantero Tim Cahill.

"Es un equipo bien posicionado en defensa, que sale rápido, ataca por las bandas", señaló Pinto, quien añadió que cree que Ange Postecoglou, técnico australiano, tendrá la duda si salir con defensa de cinco o no. Lo que tiene claro el seleccionador de la 'H' es que Australia tendrá que salir más adelante tras el 0-0 de la ida y concederá más espacios en defensa.

"Van a tener que jugar más adelantados y van a haber más espacios. No lo niego. Vamos a buscarla de esa manera. No sé si la rueda de prensa la está viendo el profesor (Postecoglou), pero vamos a utilizar ese arma (la velocidad y balones en profundidad", comentó Pinto, que opinó que en este sentido la aportación del joven Alberth Elis puede ser fundamental. El atacante fue baja en la ida al igual que Maynor Figueroa, mundialista de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sobre ambos declaró que su participación en la vuelta puede tener "un gran impacto". "Maynor tiene 143 partidos con la selección, dos mundiales, es el capitán, infunde respeto, confianza y seguridad en el grupo. Elis es la velocidad pura del fútbol que rompe defensas a través de la explosión", dijo.

El seleccionador hondureño también aseguró que su equipo, tras el largo viaje "está bien, muy bien". "Ayer (lunes) no descansamos, no paramos, no dormimos, pero en la noche hicimos lo que teníamos que hacer, dormir bien. El grupo descansó. Pienso que mi equipo va a estar físicamente al ciento por ciento para el partido", señaló.

Pinto consideró que el mal estado del terreno de juego en San Pedro Sula perjudicó más a su equipo que a los 'Socceroos' y también explicó que el césped del ANZ Stadium no está en buenas condiciones. "La cancha no está muy bien, está irregular, lo sentimos, porque aquí he visto canchas maravillosas", agregó.

En cuanto al presunto espionaje sufrido durante el entrenamiento del lunes por medio de un 'dron', el técnico de Honduras fue tajante: "Es vergonzoso eso en un país desarrollado como éste. Qué pena. Visitaron hasta el ultimo baño del estadio para ver si teníamos cámaras. Qué vergüenza siento que un país de esta cultura y de este nivel mande hacer eso".

"Muestran más los vídeos del profesor, son más importantes que esto. Desmerita la calidad humana de este país y de la gente que dirige el fútbol", afirmó Pinto, quien, preguntado por si el 'dron' no tuviera que ver con un acto para ver el entrenamiento, contestó: "No seamos inocentes. Es espionaje en el fútbol que empieza a darse en el

fútbol bajo esa tecnología. Hay que controlarla. Como llegó el VAR al fútbol llegaron los drones al espionaje".

No obstante, destacó que estaban felices en Australia, "muy cómodos", "bien", y que quieren "hacer un gran partido", medirse a un "equipo equilibrado, duro", pero que se sentirán "mucho más felices" si se llevan la australia la clasificación para el Mundial de Rusia.

Ante el hecho de la gran inversión económica hecha por Australia para fletar un vuelo chárter para volver, con avances tecnológicos para que los jugadores no sufrieran el cambio horario, Pinto cree que puede ser relativamente una ventaja, pero que lo que tiene claro es que "en el fútbol valen otras cosas, lo que hagan los once o los catorce jugadores en los noventa minutos".

El seleccionador del cuadro 'catracho', que se presentó muy afónico a la conferencia de prensa, indicó, entre bromas, que la voz se la tienen que arreglar para el partido "como sea", pero que si no tendrá que echar mano de sus asistentes para dar instrucciones a sus pupilos.

EFE