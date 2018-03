Roldán, De la Cruz y Guzmán, árbitros colombianos en el Mundial de Rusia 2018

El árbitro central Wilmar Roldán y los asistentes Cristian de la Cruz y Alexander Guzmán son los colombianos que participarán en la Copa Mundo, según la lista que entregó la Fifa este jueves.



Curiosamente, por primera vez desde 1938 no habrá ningún árbitro británico en la Copa del Mundo de fútbol. El último representante en Brasil 2014 y Sudáfrica 2010 fue Howard Webb, quien dirigió, no sin polémica, la final de hace ocho años entre España y Holanda (1-0).



La lista completa de jueces es esta:



ÁRBITROS



CONMEBOL: Julio Bascuñán (CHI) Enrique Cáceres (PAR) Andrés Cunha (URU) Néstor Pitana (ARG) Sandro Ricci (BRA) Wilmar Roldán (COL).

ASIA: Fahad Al Mirdasi (KSA) Alireza Faghani (IRN) Ravshan Irmatov (UZB) Mohammed Abdulla Mohamed (UAE) Ryuji Sato (JPN) Nawaf Shukralla (BHR)

ÁFRICA: Mehdi Abid (ALG) Malang Diedhiou (SEN) Bakary Papa Gassama (GAM) Ghead Grisha (EGI) Janny Sikazwe (ZAM) Bamlak Tessema Weyesa (ETH) - CONCACAF Joel Aguilar (SLV) Mark Geiger (USA) Jair Marrufo (USA) Ricardo Montero (CRC) John Pitti (PAN) César Arturo Ramos (MEX) - OCEANIA: Matthew Conger (NZL) Norbert Hauata (TAH) - UEFA Felix Brych (GER) Cüneyt Cakir (TUR) Sergey Karasev (RUS) Bjorn Kuipers (NED) Szymon Marciniak (POL) Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP) Milorad Mazic (SRB) Gianluca Rocchi (ITA) Damir Skomina (SVN) Clement Turpin (FRA)



ASISTENTES



CONMEBOL: Carlos Astroza (CHI) Juan Pablo Belatti (ARG) Eduardo Cardozo (PAR) Emerson de Carvalho (BRA) Cristian de la Cruz (COL) Mauricio Espinosa (URU) Alexander Guzmán (COL) Hernán Maidana (ARG) Christian Schiemann (CHI) Nicolás Taran (URU) Marcelo Van Gasse (BRA) Juan Zorrilla (PAR).

ASIA: Yaser Abdulla (BHR) Mohammed Al Abakry (KSA) Taleb Al Marri (CAT) Mohamed Alhammadi (UAE) Abdulah Alshalwai (KSA) Mohammadreza Mansouri (IRN) Abduzamidullo Rasulov (UZB) Toru Sagara (JPN) Jakhongir Saidov (UZB) Reza Sokhandan (IRN)

ÁFRICA: Redouane Achik (MAR) Waleed Ahmed (SDN) Jean Claude Birumushau (BDI) Djibril Camara (SEN) Jerson dos Santos (ANG) Abdelhak Etchiali (ALG) Anouar Hmila (TUN) Marwa Range (KEN) El Hadji Samba (SEN) Zakhele Siwela (RSA)

CONCACAF: Frank Anderson (USA) Joe Fletcher (CAN) Miguel Ángel Hernández (MEX) Juan Carlos Mora (CRC) Corey Rockwell (USA) Marvin Torrentera (MEX) Gabriel Victoria (PAN) Juan Zumba (SLV)

OCEANÍA: Bertrand Brial (NCL) Simon Lount (NZL) Tevita Makasini (TGA)

UEFA: Anton Averianov (RUS) Mark Borsch (GER) Pau Cebrián (ESP) Nicolas Danos (FRA) Elenito di Liberatore (ITA) Roberto Díaz (ESP) Dalibor Djurdjevic (SRB) Bahattin Duran (TUR) Cyril Gringore (FRA) Tikhon Kalugin (RUS) Tomasz Listkiewicz (POL) Stefan Lupp (GER) Tarik Ongun (TUR) Jure Paprotnik (SVN) Milovan Ristic (SRB) Pawel Sokolnicki (POL) Mauro Tanolini (ITA) Sander Van Roekel (NED) Robert Vukan (SVN) Erwin Zeinstra (NED)