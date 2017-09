Una tarea titánica: ¿cómo frenar al futbolista más caro del mundo?

José Pékerman lleva más horas de las que sospechamos tratando de encontrar la manera de soportar la avalancha de Brasil, de la mano de Neymar.

“Es un jugador que en bastante tiempo no pudimos controlarlo. Arranca de extremo izquierdo como posición inicial, pero no es un jugador fijo, es un 10 que juega en la banda, que va al medio, que saca pases pero siempre busca el área, encara permanentemente y es un plus para su equipo porque desnivela en el uno contra uno”, analizó el DT.

¿Cómo intentar, al menos, que no haga estragos? “Hay que salvarlo un poco con un apoyo porque a veces no alcanza un jugador, pero que eso signifique perder dos jugadores en el mismo lugar. Hay que achicar las líneas, tener posibilidad de maniobra, pero sí que es determinante y complejo para nosotros”, explicó.

De lo que habla es de al menos de tres movimientos que hoy se usan para frenar –o al menos tratar de hacerlo- a esos extremos talentosos que huyen de las marcas zonales a fuerza de talento y hacen pedazos la planeación táctica: el doblaje. Es decir, una marcación de dos jugadores que ejercen una presión intensa pero inteligente sobre quien lleva la pelota.

Otras opciones son la marca escalonada y la reducción de espacios. En el primer caso, se identifica la zona de influencia del rival –para el caso, la banda derecha de Colombia y buena parte del frente de ataque- y allí se van mandando dos o más jugadores para quitarle remate y línea de pase.

La reducción de espacios pasa más por tratar de anticiparse a los movimientos del rival antes, durante y después del momento en que recibe la pelota. Es un control total de sus acciones que requiere de una concentración a toda prueba y sin cuartel: un pestañeo y se va la teoría al carajo.

Pékerman compara la preocupación propia por Neymar por aquella que debe sentir Tite respecto de James. “Hay jugadores indispensables y se nota si no están. Le pasa a Colombia y a muchos equipos que tienen este tipo de jugadores. Trasladando las situaciones, estaríamos más tranquilos si no jugara Neymar, porque son potencia pero además lo tienen a él. Está implícito que puede haber 5 jugadas de las que una o muchas pueden acabar en el arco. Cuestionar la dependencia no es sencillo, no es solo reemplazar a este tipo de futbolistas”, dijo.

Una historia de desencuentros

Neymar no tiene buenos recuerdos de Colombia. Basta recordar la patada de Camilo Zúñiga que lo sacó de SU mundial y la expulsión en Copa América por una discusión con Carlos Bacca. Pero, según Pékerman, no hay mala intención.

“Somos un equipo sano, que juega y respeta al rival y siempre sale a jugar. Lo de Neymar en el Mundial fue accidental, mal entendido por la gente en Brasil. Neymar es un chico extraordinario, pero en la cancha él tiene una forma de jugar atrevida. En la Copa América todo Brasil estaba nervioso, no esperaban el partido que planteó Colombia, estaban perdiendo”, explicó.

La tarea en Barranquilla no es ni mucho menos sencilla: un jugador que rompe la historia de los traspasos y por quien se pagan 222 millones de euros no es para confiarse. Hay muchos talentosos en Brasil, pero controlar a uno y hacerlo bien puede ser el primer paso hacia un triunfo con tintes de hazaña.

Redacción Futbolred