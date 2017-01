Venezuela: un muro en defensa con dificultades para hacer goles

Si bien Venezuela no sufrió para clasificar al hexagonal, tampoco le sobró mucho. Los empates fueron la constante en la primera fase y es claro que le cuesta definir las opciones que crea.

Empató los cuatro partidos que jugó, recibió un solo gol en contra y marcó uno. Al hexagonal llega en condición de invicto.

Liderada por la nueva promesa del fútbol venezolano, el habilidoso centrocampista del Huachipato chileno Yeferson Soteldo, la 'vinotinto' aún espera que se conecte mejor. Hasta ahora solo jugó cuatro partidos internacionales con un gol con la selección de mayores.

“Por mi país me las voy a jugar todas, es todo un país que me está viendo, no una ciudad”, dijo Soteldo, quien no oculta su deseo de conseguir el “sueño” de clasificarse al Mundial de Corea del Sur.

Junto a Soteldo, el delantero Ronaldo Peña, del español Las Palmas, comanda el ataque del equipo, que sigue en deuda. El resto de la plantilla tiene experiencia en la Primera división venezolana, donde rige una regla que obliga a los clubes a disputar cada jornada con al menos un futbolista juvenil.

Eso le ha servido al equipo de Radamel Dudamel para hacerse sólido en defensa. Los cuatro hombres del fondo y el arquero Fariñez se caracterizan por la sincronización de sus movimientos y la precisión para controlar el juego aéreo.

Claramente, lo aconsejable para Colombia es encontrar caminos distintos al pelotazo y preferir el toque y la sorpresa para hacer daño.

El duelo entre venezolanos y colombianos será este lunes 30 de enero, en Quito, a partir de las 4:00 de la tarde.

Redacción Futbolred