'Alemania y España están entre los favoritos del Mundial': Xabi Alonso

El exinternacional español y exjugador del Bayern Múnich Xabi Alonso ve a España y Alemania igualados en la lucha por el título del Mundial de Rusia; aunque advierte que la selección de Joachim Löw está mejor ahora, que cuando alzó la Copa del Mundo en 2014.

"Ambas selecciones están entre los favoritos. Alemania defiende el título y ha mejorado respecto a 2014, tiene nuevos jugadores y una increíble confianza en sí misma", apunta el exjugador al portal ‘Sportbuzzer’, para destacar entre esa nueva generación alemana a Joshua Kimmich.



Alonso añade, ante el amistoso que disputarán los dos conjuntos el próximo viernes, en Düsseldorf, que España tiene jugadores muy jóvenes que ya están consolidados en clubes punteros, entre los cuales cita a Asensio e Isco. "Tienen 23 o 24 años, pero ya han ganado dos títulos de la Champions", recuerda Alonso, quien al final de la pasada temporada se retiró del Bayern Múnich, su último equipo como jugador.



El exinternacional da por hecho que, pese a ser un amistoso, ambas selecciones saldrán a darlo todo en Düsseldorf y apunta que es un partido "muy importante", a las puertas del Mundial de Rusia.



Alonso responde con un "no será fácil" a la pregunta de si Alemania puede lograr una ronda de títulos, como los conseguidos por España con dos europeos seguidos -2008 y 2012- más el Mundial de 2010. Pero añade que, de defender su título en Rusia, habrá conseguido "algo que nosotros no logramos", en referencia a la situación de España en el torneo de Brasil.



Alonso, quien tras dejar el Bayern ha empezado su trayectoria como entrenador, considera por lo demás "prematuro" pensar en que pueda convertirse en el nuevo técnico del poderoso club bávaro, en el caso de que Jupp Heynckes se retire al final de la temporada. "No me sorprendería que siguiera", responde, entre risas, a una pregunta de si cree que realmente Heynckes dejará el cargo, como se supone hará, el verano próximo.



"Estoy seguro de que el señor (Karl-Heinz) Rummenigge y (Uli) Hoeness encontrarán la mejor solución posible. Si creen que debe serlo Heynckes, lo conseguirán. Tengo gran respeto hacia ellos", sostiene, en relación a la cúpula del Bayern.



EFE