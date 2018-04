Zlatan irá a Rusia 2018: 'Un Mundial sin mí, no sería un Mundial'

En el programa de la cadena estadounidense 'ABC' "Jimmy Kimmel Live", Zlatan Ibrahimovic volvió a mandar un doble mensaje bien fuerte para el técnico de la selección sueca Janne Andersson.

Aprovechando la revolución mediática que está generando en Estados Unidos, Zlatan le dijo al famoso presentador: "No soy el típico chico sueco, pero he puesto a Suecia en el mapa".



Al hablar sobre su posible presencia en Rusia 2018, el actual jugador de Los Ángeles Galaxy dijo: "Un Mundial sin mí, no sería un Mundial".



En referencia a la difícil pronunciación de su nombre de pila, fiel a su estilo sobrador el sueco remarcó: "Mi nombre en la lengua de los Balcanes significa 'oro', preferiría que me llamaran así, pero sé que la gente tiene dificultades para pronunciarlo (Zlatan). Así que alguien empezó a llamarme 'Ibra', y ahora la gente me llama Ibra, el león".



El futbolista sueco supuso que en Estados Unidos pasaría más desapercibido. Nada más lejos de la realidad. "En Europa el fútbol es enorme, así que a cada sitio que he ido la gente se vuelve loca y eso... La gente me dijo 'cuando vengas a Los Ángeles, no te preocupes. Podrás andar por la calle...' pero desde el primer día... pasa en todos sitios. Es mi culpa, si juegas de la forma que yo juego...", sentenció.



Ovación Digital

La Nación

Uruguay

GDA