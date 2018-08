Así jugarán los colombianos los, 'play-offs' de la Europa League

La tercera ronda de las Eliminatorias de la Europa League continua este jueves, esta vez serán los partidos de vuelta, en los que se seguirán definiendo los equipos que conformarán el torneo continental. Luis Fernando Muriel con Sevilla, Duván Zapata con Atalanta, Alfredo Morelos en Rangers y Jhon Lucumí en Genk, son los colombianos disputarán la fecha con sus respectivos equipos.

Sevilla, con Muriel, visitará a Zalgiris con la mínima ventaja



En el partido de ida, con el colombiano en el banquillo, los andaluces se impusieron 1-0 sobre el equipo lituano, con un solitario gol del argentino Ever Banega. El técnico Pablo Machín, optó por reservar a algunas de sus estrellas por el partido de Supercopa de España, frente a Barcelona, que terminaron perdiendo 1-2.



Para el partido de vuelta, Luis Fernando Muriel fue incluido en la lista de viajeros y se espera que conforme la alineación titular. El recién fichado, André Silva, no estará en el encuentro.



El encuentro será este jueves a partir de las 12:00 p.m., en el Estadio LFF, de la capital lituana.



Duván Zapata buscará volver a marcar en el partido Atalanta vs. Hapoel Haifa



En el partido de ida, en territorio israelí, el equipo italiano goleó 1-4 al equipo local, Zapata fue titular y anotó el segundo gol para la visita.



El partido de vuelta será a la 1:00 p.m., en el Estadio MAPEI de Reggio Emilia.



Morelos encabeza el encuentro entre Maribor y Rangers



El cordobés, Alfredo Morelos, es el artillero de Rangers de Escocia, no solo en el campeonato local, sino en las participaciones europeas. En el partido de ida contra Maribor, anotó el primer gol en la victoria 3-1 de su equipo.



Para el partido de vuelta, Morelos espera seguir con la racha goleadora, este jueves a la 1:15 p.m., en el Estadio Ljudski vrt, casa del equipo esloveno.



Lucumí espera volver a ser titular en su nuevo equipo, Genk, en el partido contra Lech



El defensa caleño, Jhon Janer Lucumí, fue una de las nuevas incorporaciones del Genk de Bélgica para esta temporada y ya le empezaron a dar confianza, tras alinearlo en el partido de ida contra Lech de Polonia, en el que se impusieron 2-0, en condición de locales.



Lucumí espera poder volver a iniciar en la vuelta, que será este jueves a la 1:15 p.m., en el Estadio Poznań, en la ciudad que lleva el mismo nombre.