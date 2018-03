Atlético liquidó su paso a cuartos de Europa League ganando 1-5 al Lokomotiv

El Atlético de Madrid selló este miércoles a lo grande su pase a los cuartos de final de la Liga Europa al derrotar al Lokomotiv Moscú (1-5) con un doblete de Fernando Torres en un partido que los colchoneros dominaron de principio a fin.



El equipo español, que demostró que es el gran favorito a alzarse con este torneo, no se despistó en ningún momento ni por el frío, la nieve o el balón rojo tradicional de los partidos invernales, y le propinó a los rusos una soberana paliza. Torres marcó dos goles -uno de penalti- que le vendrán muy bien de cara a los próximos meses, aunque la figura de partido fue Correa, que inauguró el marcador y volvió loca a la defensa local.

Fiel a su estilo, Diego Simeone aseguró que su equipo se tomaba muy en serio el partido, pese al contundente resultado de la ida en el Wanda (3-0). Con todo, Costa se quedó en Madrid y Griezmann empezó el partido en el banquillo, aunque dejó gotas de su clase cuando saltó al campo.



Toda la responsabilidad del ataque recayó en Fernando Torres, que estuvo acompañado por el argentino Ángel Correa. Bajo los tres palos se colocó el argentino Werner, que ya defendió la portería colchonera en partido de liga ante el Celta, ya que Oblak ni se vistió de corto. Mientras, Siomin decidió enviar un mensaje al equipo rival de que no había tirado por la borda la eliminatoria al alinear desde el primer minuto al peruano Jefferson Farfán, que había estado tres semanas en el dique seco.



El Atlético no salió a especular y se adueñó del balón desde el primer minuto. Torres fue el primero en avisar con un duro disparo a los cinco minutos desde fuera del área que el portero local despejó de puños sin mayores problemas. Pero los rusos salían como puñales cada vez que el equipo colchonero perdía el balón, especialmente Farfán, la mayor amenaza local. Justo cuando los locales estaban ya metiendo el miedo en el cuerpo a la zaga atlética, una rápida jugada del ataque visitante terminó con una pared entre Koke y Correa, que se internó en el área grande y batió al portero con un inapelable disparo al palo contrario.(min.16).



La alegría duró poco, ya que el Lokomotiv no se arredró y se lanzó en tromba al ataque con varios disparos desde fuera del área que obligaron a Werner a emplearse a fondo. No obstante, el guardameta argentino ya no pudo evitar el empate visitante, un auténtico obús obra del lateral polaco Rybus. (min.20) A partir de ahí, el Atlético pasó sus peores minutos, aunque los rusos no llegaron a transformar su dominio en oportunidades claras de gol. Al final del primer tiempo, tras un rapapolvo de Simeone desde la banda, los futbolistas del Atlético volvieron a asumir las riendas del encuentro con Koke como director de operaciones.



Juanfran pudo sellar definitivamente el pase del Atlético, pero su fenomenal disparo fue despejado al larguero por el portero ruso, que poco después volvió a estar acertado ante un latigazo desde fuera de Thomas. Por si los locales tenían alguna esperanza, Saúl las enterró nada más reanudarse el partido al marcar con un remate dentro del área tras un buen pase de Filipe Luis en una jugada que él mismo había iniciado.(min.47) El equipo ruso no superó el shock y Thomas pudo marcar el segundo al cuarto de hora tras un magnífico disparo de Thomas al que Kochenkov respondió con una fenomenal estirada.



Fue salir Griezmann, que fue recibido con una ovación por la afición rusa, y el Atlético finiquitó la intriga definitivamente con un gran jugada marca de la casa que acabó en penalti que fue transformado por un desaparecido Torres (min.65). El mito del Atlético no desaprovechó tampoco el regalo que le dio Correa pocos minutos después cuando le dejó solo ante el portero, al que batió con maestría. (min.70) Tuvo en sus botas el tercero tras otra obra de arte en el control de Griezmann, pero el disparo del delantero internacional salió fuera.



ntonces, el francés decidió probar suerte y tras un pase del omnipresente Correa, que le hizo un sombrero a su marcador, marcó un golazo tras una vaselina para enmarcar. (min.85) La mala noticia para el equipo madrileño fue la lesión de Filipe Luis, que tuvo que se retirado en camilla después de hacerse daño al intentar salvar un gol cuando Éder se disponía a fusilar a Werner.



Síntesis



Lokomotiv Moscú: Kochenkov; Lisov, Chorluka (Pejcinovic, min.74), Kverkvelia, Rybus; Denísov, Kolomeitsev (Tarásov, min.63), Antón Miranchuk, Alexéi Miranchuk; Manuel Fernandes y Farfán (Éder, min.46).



Atlético de Madrid: Werner; Juanfran (Vrsajlko, min.46), Giménez, Godín, Filipe Luis (Lucas Hernández, min.63); Thomas, Saúl (Griezmann, min.60), Gabi, Koke; Correa y Torres.



Goles: 0-1, min, 16: Correa. 1-1, min.20: Rybus. 1-2, min.47: Saúl. 1-3, min.65: Torres (penalti). 1-4, min.70: Torres. 1-5, min. 85: Griezmann. Árbitro: Artur Días (POR).



Incidencias: partido de los octavos de final de la Liga Europa disputado en el estadio del Lokomotiv ante 22.000 espectadores (dos tercios). Los líneas del campo estaban marcadas con cal roja debido a la nieve.