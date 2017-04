Manchester United sigue en Europa League: venció 2-1 al Anderlecht

Manchester United logró la clasificación a semifinales de la Uefa Europa League tras vencer2-1 al Anderletch en tiempo extra. El global quedó 3-2 para los ingleses.

El conjunto de José Mourinho se fue en ventaja en los primeros minutos del partido con un golazo de Mkhitaryan, quien ponía en ventaja a los locales.

Pero el buen juego de los belgas les permitió empatar antes del final del primer tiempo con un tanto de Hanni.

La segunda parte no tuvo movimientos en el marcador, pero sí dejó una baja importante para los ‘red devil’, pues Ibrahimovic no pudo continuar para la parte complementaria.

Fue hasta el minuto 107 que por fin pudo festejar el Old Trafford, pues Marcus Rashford anotó un bonito gol, con el que logró la victoria y la clasificación a semifinales.

Come on United we got there in the end 2-1😊💪. #mufc #munand #Rashford #EuropaLeague pic.twitter.com/wouabD7ROw