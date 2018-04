Arsenal vs. Atlético: la llave más llamativa en la Europa League

Arsenal, principalmente con David Ospina que se recupera de una lesión, jugará con Atlético de Madrid y Olympique de Marsella se medirá con Salzburgo, encuentros que decidirán los finalistas de la Liga Europa 2017-2018.

La competición ya la conquistó el Atlético de Madrid en 2010 y en 2012 y que, hasta ahora, no ha podido celebrar ninguno de los otros semifinalistas.



La mano del francés Eric Abidal, embajador de la final que se resolverá en Lyon el miércoles 16 de mayo, decidió unos emparejamientos inéditos en esta fase, en los que el equipo del argentino Diego Pablo Simeone se estrenará ante el once de Arsene Wenger en la que bien podría considerarse una final.



Nunca se han encontrado en partido oficial, aunque si jugaron un amistoso en agosto de 2009 en Londres en la Copa Emiratos, encuentro resuelto a favor de los londinenses por 2-1 con dos goles del ruso Andrey Arshavin. Esta temporada los atléticos, segundos en la liga española, llegaron a la Liga Europa tras quedar fuera de la Liga de Campeones al acabar terceros en la fase de grupos detrás de Roma y Chelsea.



Tras ello se impusieron al Lokomotiv ruso y al Copenhague y anoche se deshicieron del Sporting en Lisboa gracias a su victoria en la ida (2-0) y al único tanto marcado ayer por los portugueses. La suerte ha decidido que en semifinales jueguen en casa el choque decisivo ante un rival que es undécimo en el ránking de la UEFA y el máximo goleador de esta competición.



Ha disputado 12 partidos, ha ganado 8, ha empatado 2 y ha perdido otros 2. 29 goles a favor y 11 en contra son las cifras que resumen la trayectoria de un equipo que hace casi 20 años que jugó su última semifinal en esta competición. Fue en la temporada 1999-2000 en la que acabó subcampeón. El Arsenal se clasificó para la Liga Europa y debutó en la fase de grupos y la solventó como primero con cuatro puntos de ventaja sobre el Estrella Roja.



Después dejó fuera al Ostersund y al Milan, antes de hacer lo propio ante el CSKA con un contundente 4-1 en su estadio y un empate a 2 en campo moscovita El ganador de la eliminatoria Arsenal-Atlético actuará como visitante en la final frente al ganador del otro cruce de semifinales que resolverán el Olympique de Marsella y el Salzburgo, dos clubes que coincidieron en el mismo grupo de esta competición, en la que los austríacos aventajaron en cuatro puntos (12) a los franceses (8).



El Salzburgo cerró esa fase con 3 victorias, una de ellas frente al Marsella, y tres empates, uno de ellos con los galos. Éstos, cuartos actualmente en la liga francesa, jugaron las semifinales de la Liga Europa por última vez en la temporada 2003-2004, cuando superaron al Newcastle inglés, pero no pudieron hacerse con un título que se les resiste.Aquella campaña fueron subcampeones igual que en el año 1999. El club francés en el que Andoni Zubizarreta actúa como director deportivo, eliminó ayer al Leipzig alemán con un contundente 5-2 para entrar en el sorteo de hoy después de haber ganado también a domicilio (0-1).



El Salzburgo, que se deshizo del Lazio con un 4-1 anoche, ocupa el puesto 30 del ránking UEFA. Actualmente es líder de la liga austríaca y su mejor participación en la Copa de la UEFA fue en 1994, año en el que quedó subcampeón tras derrotar al Karlsruher alemán. Durante el sorteo Eric Abidal recibió la Copa que se llevará el ganador el 16 de mayo y que relevará al Manchester United en el palmarés de una competición que el Sevilla domina como claro vendedor con cinco títulos, tres de ellos de forma consecutiva.