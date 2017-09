Seis futbolistas colombianos disputarán la Europa League 2017-2018

Este jueves arranca una nueva temporada de la Liga de Clubes de Europa, el segundo torneo más relevante en el Viejo Continente, en el que 48 equipos competirán en 12 grupos y en los que se buscará clasificar a los 24 cupos que hay para la segunda ronda.

La fase de grupos arrancará este 14 de octubre y finalizará el 7 de diciembre. Allí, los 24 clasificados se unirán a los 8 terceros de los grupos de Champions League, para completar 32 competidores en la siguiente ronda.

FUTBOLRED le cuenta la agenda y algunos datos de los seis futbolistas colombianos que participarán en la Europa League. Ojo, a Óscar Estupiñán, del Vitoria Guimaraes portugués, no lo inscribieron.

- Carlos Bacca (Villarreal, de España)

* Debut: Grupo A

1ª fecha: Villarreal vs. Astana (14 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Maccabi Tel Aviv vs. Villarreal (28 de septiembre)

3ª fecha: Villarreal vs. Slavia Praga (19 de octubre)

4ª fecha: Slavia Praga vs. Villarreal (2 de noviembre)

5ª fecha: Astana vs. Villarreal (23 de noviembre)

6ª fecha: Villarreal vs. Maccabi Tel Aviv (7 de diciembre)

* Dato: Ha ganado dos títulos de Europa League con el Sevilla. Tiene 17 goles en el historial de la competición, incluyendo fases previas.

- Cristian Zapata (Milan, de Italia)

* Debut: Grupo D

1ª fecha: Austria Viena vs. Milan (14 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Milan vs. Rijeka (28 de septiembre)

3ª fecha: Milan vs. AEK Atenas (19 de octubre)

4ª fecha: AEK Atenas vs. Milan (2 de noviembre)

5ª fecha: Milan vs. Austria Viena (23 de noviembre)

6ª fecha: Rijeka vs. Milan (7 de diciembre)

* Dato: No jugaba fase de grupos de Europa League desde hace 8 años (2008-2009). Con Milan jugó los cuatro partidos de las rondas previas de esta temporada.

- David Ospina (Arsenal, de Inglaterra)

* Debut: Grupo H

1ª fecha: Arsenal vs. Colonia (14 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: BATE Borisov vs. Arsenal (28 de septiembre)

3ª fecha: Crvena Zvezda vs. Arsenal (19 de octubre)

4ª fecha: Arsenal vs. Crvena Zvezda (2 de noviembre)

5ª fecha: Colonia vs. Arsenal (23 de noviembre)

6ª fecha: Arsenal vs. BATE Borisov (7 de diciembre)

* Dato: Será el debut de Ospina en Europa League. Con Niza no pasó los ‘play-offs’ y con Arsenal solo jugó Champions.

- Jhon Córdoba (Colonia, de Alemania)

* Debut: Grupo H

1ª fecha: Arsenal vs. Colonia (14 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Colonia vs. Crvena Zvezda (28 de septiembre)

3ª fecha: BATE Borisov vs. Colonia (19 de octubre)

4ª fecha: Colonia vs. BATE Borisov (2 de noviembre)

5ª fecha: Colonia vs. Arsenal (23 de noviembre)

6ª fecha: Crvena Zvezda vs. Colonia (7 de diciembre)

* Dato: Córdoba tiene experiencia de 6 juegos en Europa League, jugando para el Mainz. Tiene un gol en la competición, contra un equipo de Azerbaiyán: Gabala FK.

- Guillermo Celis (Vitoria Guimaraes, de Portugal)

* Debut: Grupo I

1ª fecha: Vitoria Guimaraes vs. Salzburgo (14 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Konyaspor vs. Vitoria Guimaraes (28 de septiembre)

3ª fecha: Marsella vs. Vitoria Guimaraes (19 de octubre)

4ª fecha: Vitoria Guimaraes vs. Marsella (2 de noviembre)

5ª fecha: Salzburgo vs. Vitoria Guimaraes (23 de noviembre)

6ª fecha: Vitoria Guimaraes vs. Konyaspor (7 de diciembre)

* Dato: Ya tiene dos partidos de experiencia en torneos de clubes en Europa. Celis jugó contra Besiktas y Dinamo Kiev en la Champions 2016-2017, jugando para el Benfica.

- Sebastián Rincón (Vitoria Guimaraes, de Portugal)

* Debut: Grupo I

1ª fecha: Vitoria Guimaraes vs. Salzburgo (14 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Konyaspor vs. Vitoria Guimaraes (28 de septiembre)

3ª fecha: Marsella vs. Vitoria Guimaraes (19 de octubre)

4ª fecha: Vitoria Guimaraes vs. Marsella (2 de noviembre)

5ª fecha: Salzburgo vs. Vitoria Guimaraes (23 de noviembre)

6ª fecha: Vitoria Guimaraes vs. Konyaspor (7 de diciembre)

* Dato: Llega a este partido de Europa League con un juego de experiencia en Europa. Sin embargo, Rincón debutó con gol en la Liga de Portugal, tras anotarle al Boavista.

