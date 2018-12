Heynckes aconseja a Kovac sobre James: 'Debes impulsarlo como jugador'

Jupp Heunckes fue una especie de luz al final de tunel para James Rodríguez en el Bayern Múnich.

Llegó para sustituir a Carlo Ancelotti, quien justamente había pedido al colombiano para el equipo, y se temía que su mano dura y su escuela europea jugaran en contra. Sin embargo, fue todo lo contrario. El DT logró entender a la perfección a su npúmero 11 y sacar de él lo mejor para bien del equipo.



"James es alguien que puede luchar como Bastian, pero tienes que impulsarlo como entrenador. James es un alma muy sensible, un futbolista de gran talento, un futbolista callejero que creció en Colombia", manifestó el ex técnico en entrevista con el diario alemán AZ.

​

El veterano entrenador se animó a contar una anécdota más: "Zé Roberto me dijo una vez: 'O lo haces como futbolista profesional en estos países, o te conviertes en un criminal y terminas en una pandilla'. Solo puedes escapar si eres un jugador excepcional con un gran espíritu de lucha. Eso es lo que vemos en James hoy", añadió.



Heynckes es una voz con mucha autoridad en el Bayern, pues logró la última Bundesliga y llegó a semifinales de la Champions, con lo cual ilusionó al club y a su hinchada con un nuevo triplete (lo consiguió en la temporada 2012-2013). No pudo conseguirlo esta vez y le dio paso a Niko Kovac, quien espera ir por la misma senda ganadora de su antecesor.