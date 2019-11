¡Hay que sacar calculadora! Las cuentas de colombianos en Champions

Entre este martes y miércoles se disputará la quinta jornada de la Champions, que puede dejar más clasificados o eliminados de esta importante competencia internacional.



Esta edición del campeonato no ha favorecido mucho a los colombianos, pero esta será una nueva oportunidad para que luchen por quedarse en esta competencia o al menos intenten meterse en la Europa League.



Estas con las cuentas que hacen los colombianos en esta quinta fecha de Champions League.

James - Real Madrid (Enfrenta al PSG)



Una victoria contra el PSG los asegura definitivamente en la siguiente fase de la Champions, si empatan deberán esperar que Brujas no le gane al Galatasaray.

Éder Álvarez Balanta - Brujas (Enfrenta a Galatasaray)



Para seguir en Champions solo les sirve ganar y que Real Madrid pierda o empate contra el PSG.



Sin embargo, un premio de consolación podría ser la Europa League, a la que clasificarían si ganan en este partido.

Falcao García - Galatasaray (Enfrenta a Brujas)

No tiene opción de seguir en la Champions, pero lo que sí puede hacer su equipo es ganar este juego y acercarse a la Europa League. Aunque no aseguraría su clasificación, sí sobrepasaría al Brujas y llegaría a la última fecha con opción. Si empatan, seguirá últimos del grupo, pero con la opción de clasificar a Europa League en la última fecha.

Dávinson Sánchez - Tottenham (Enfrenta a Olympiacos)

Un triunfo les asegura su clasificación a la siguiente fase de la Champions League, pero si empatan deberán esperar que Estrella Roja pierda con Bayern y así clasificar. Si Tottenham empata y hay victoria de Estrella Roja o empate contra Bayern, no habrán logrado la clasificación, seguirán segundos y en la última fecha definirán todo.

Luis Muriel y Duván Zapata – Atalanta (Enfrenta a Dinamo Zagreb)

Para seguir con la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Champions League solo les sirve ganar y que Manchester City venza o empate con Shaktar. Si Atalanta gana, pero los ucranianos le ganan a los ingleses, su única opción será clasificar a Europa League en la última jornada.



Si Atalanta empata solo le sirve un triunfo del Manchester City para buscar clasificar a Europa League en la última fecha.



Si Atalanta pierde quedará eliminado de la Champions y sin opción de jugar en Europa League.

Juan Guillermo Cuadrado - Juventus (Enfrenta al Atlético de Madrid)



Una victoria les da la clasificación como los mejores de su grupo. Si empatan seguirán líderes y si pierden entrará a jugar la diferencia de gol.

Santiago Arias - Atlético de Madrid (Enfrenta a Juventus)



Una victoria los clasifica a la siguiente fase de la Champions. Si empatan o pierden no perderán su segunda posición del grupo, pero deberán espera qué sucede con el juego Lokomotiv vs. Leverkusen, pues el resultado de ese encuentro dictaminará si clasifican o no a la siguiente fase de una vez o después.

David Ospina - Napoli (Enfrenta a Liverpool)



Una victoria los deja líderes de su grupo y con la clasificación en el bolsillo. Un empate o una derrota los mantiene en su segunda posición, pero su clasificación automática dependerá del juego entre Red Bull Salzburgo y Genk.

Carlos Cuesta y Jhon Janer Lucumí - Genk (Enfrenta a Red Bull Salzburgo)



Ya no tienen posibilidades de seguir en la Champions, pero una victoria o un empate los mantiene con vida para clasificar a la Europa League.



Wílmar Barrios - Zenit (Enfrenta a Lyon)

Una victoria por más de tres goles los dejará segundos del grupo, si ganan por menos igualarán por puntos, pero no en la diferencia de gol al mismo Lyon, pero igual llegarán a la última fecha con opciones de seguir en Champions. Si empatan seguirán con unas limitadas opciones de clasificar a Champions, aunque si Benfica le gana a Leipzig caerán al último puesto. Perder significaría la eliminación de la Champions, pero podrían luchar por llegar a Europa League.