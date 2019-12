¿Y ahora qué viene en la Champions? Itinerario en los octavos de final

Ha terminado la fase de grupos de la Champions League y es momento de barajar y volver a repartir. Ahora, los 16 clasificados a la siguiente fase empiezan a escribir una nueva historia.

Las sorpresas dominaron la jornada, muchos lograron tiquetes de última hora y otros que fueron protagonistas, como el Ajax, se despidieron antes del tiempo.



Con todo, clasificaron los que mejor trabajo hicieron y ellos conocerán su suerte en octavos de final en un sorteo, que se cumplirá en Nyon (Suiza), el próximo 16 de diciembre, a las 6:00 a.m. hora colombiana.



En dicho sorteo habrá ocho sembrados, que son los primeros de los ocho grupos, y ocho no sembrados, que fueron los que ocuparon el segundo lugar.



Los sembrados son:



Barcelona (ESP: Group F)

Bayern München (GER: Group B)

Juventus (ITA: Group D)

Leipzig (GER: Group G)

Liverpool (ENG, campeones: Group E)

Manchester City (ENG: Group C)

Paris Saint-Germain (FRA: Group A)

Valencia (ESP: Group H)



Los no sembrados son:



Atalanta (ITA: Group C)

Atlético (ESP: Group D)

Chelsea (ENG: Group H)

Dortmund (GER: Group F)

Lyon (FRA: Group G)

Napoli (ITA: Group E)

Real Madrid (ESP: Group A)

Tottenham Hotspur (ENG: Group B)



En el sorteo en Suiza, los equipos sembrados garantizan que cerrarán su llave en condición de locales.



Vale decir que ningún equipo podrá jugar contra un club de su grupo de la UEFA Champions League o un equipo de la misma asociación nacional. Y puede que se introduzcan restricciones adicionales antes del sorteo.



En octavos de final, los partidos están programados para los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, y las segundas etapas para el 10, 11, 17 y 18 de marzo.



El sorteo de cuartos de final, semifinales y final será el 20 de marzo de 2020.