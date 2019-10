Barcelona quiere vencer a Inter para recomponer el camino en Champions

Barcelona empieza a ver la luz tras un comienzo irregular de la temporada sufriendo algunas derrotas inesperadas. No obstante, viene en alza tras la victoria como visitante frente a Getafe por la Liga de España, y ahora quiere tomar vuelo en la Uefa Champions League con una victoria contra Inter de Milán, para hacer pasar desapercibida la lesión de Lionel Messi.

El arranque en el grupo F del certamen continental no podría ser más parejo, pues todos los equipo se encuentran con un solo punto, lo que da un plus a este partido que definiría el rumbo y las aspiraciones de lo equipos para clasificar a la siguiente ronda. Un triunfo para los catalanes permitiría tomar el líderato y calmar los rumores sobre la salida del entrenador Ernesto Valverde.



Además, los de Catalunia confían en su fortaleza como local en el Camp Nou pues completan casi siete años sin perder de locales por competiciones europeas, con un saldo de 29 victorias y 3 empates en 32 partidos disputados.



La preocupación más grande para la afición blaugrana son los lesionados, pues la lista encabezada por Lionel Messi y Ousmane Dembélé. Por parte del argentino, no existe mucha claridad sobre el tiempo que podría tardar en volver, pero la temporada sigue avanzando y Barcelona necesita de su máxima estrella, que solo ha podido participar en dos partidos de los siete posibles.

Por otro lado, Inter de Milán también llega con la esperanza de extender su inmejorable arranque de temporada, que lo mantiene como líder de la Serie A en Italia. Antonio Conte, entrenador de Inter, contó que no contará con su centrodelantero Romelu Lukaku por una lesión que lo aparta del grupo de convocados para este partido.



El partido será este miércoles a las 2:00 p.m. (hora colombiana), y será determinante para el futuro del entrenador, Ernesto Valverde, en el banquillo catalán, pues aunque la victoria en Liga de España ha servido para calmar los rumores que hablan de su salida, un mal resultado contra Inter podría colocarlo en riesgo nuevamente.