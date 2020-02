Honestidad brutal de Messi: 'Hoy no alcanza para pelear la Champions'

Lionel Messi es noticia mundial por una completa entrevista que concedió al diario Mundo Deportivo en la que, literalmente, habló de todo.

Su continuidad en el FC Barcelona, sus reales opciones en la Champions League, los líos internos y mucho más reveló el argentino.



Sin duda lo más sorprendente fue su honestidad total para hablar del nivel deportivo real de su equipo: "Sí que es verdad que es un año que en la Liga tanto Madrid como nosotros estamos siendo muy irregulares, donde perdimos muchos puntos y en ese sentido creo que vamos a estar peleando hasta el final los dos y que no se termina la Liga después del Clásico, pase lo que pase. Quedarán partidos importantes. Nosotros tenemos salidas duras y ellos también. Después, de local puedes perder, como perdió puntos el otro día contra el Celta el Madrid. A nosotros también puede pasarnos. Ya te dije que creo que esta Liga es muy irregular y vamos a estar ahí. Después, sí que es verdad que si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions".





Tan claro fue que apuntó directo a los que considera sus candidatos para el título en esta edición: "Liverpool, Juventus, Paris y Real Madrid están muy fuertes hoy".



La traumática salida de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién requiere tiempo y muchísimo trabajo, según el 10: "Creo que ser más regular en el juego, agarrar todas estas cosas nuevas que estamos llevando en práctica lo antes posible, ser más fiables, no cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año, no cometer lo que nos pasó en Roma o Liverpool, donde nos vamos del partido y parece que desconectamos y nos pasa lo que nos pasa... Manejar todos los detalles porque en la Champions cualquier mínimo detalle te condena y nosotros tenemos que tratar de llegar al cien por cien en todo para intentar ganar.



¿Ya se ha explicado lo que pasó en Roma y Liverpool?

"La verdad es que no, que no encuentro explicación, sobre todo a lo de Liverpool. Roma puede pasar una vez y te agarra de sorpresa, pero que nos vuelva a pasar el año siguiente con el resultado que llevábamos y que sea más o menos parecido a lo que me había pasado es difícil de explicar".

¿Un retiro en el Barcelona?

Messi les dio tranquilidad a los seguidores del FC Barcelona: "Yo ya lo dije muchas veces que mi idea es esa y mientras el club y la gente sigan queriendo eso por mi parte no va a haber nunca ningún problema. Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos, el club, que la gente esté contenta con el equipo que haya, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos como lo hicimos siempre en este club. Esa es mi idea, seguir en este club. Quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso".



¿Pero sabe que la cláusula que tiene en su contrato de que puede irse gratis a otro club a final de temporada pone nerviosa a la gente?



En realidad siempre tuve la decisión no solo por esa cláusula. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubs interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco.

El episodio de Abidal y otros escándalos

La disputa con el secretario técnico, Eric Abidal, requirió de una salida inusual en él pero, según dijo, necesaria: "Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera", dijo.



Y respecto del caso de las redes sociales que destapó la Cadena Ser y que se cobró ya la cabeza de la directora financiera, Messi dejó una duda: "La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro".